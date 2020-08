Gab es Auffälligkeiten als Martin Pucher noch ein Bub war? Gibt es noch Lehrkräfte, Jugend-

freunde, Nachbarn von damals was der eine oder der andere an ihn bemerkten - was mißfiel? Der einmalige betrügerische Kriminalfall reift bereits in sehr junge Jahre im Mensch heran ohne das sich irgend jemand Gedanken macht was viel später aus dem Bub wird. Die kriminelle Energie kommt nicht überraschend zum Ausbruch sie hat Zeit sich langsam zu entwickeln davor verdeckt der Mensch seine Charakterschwäche unter der Maske um sich einen guten Leumund zu verschaf-

fen. Als er Bankier wurde brach zum erstenmal seine kriminelle Energie hervor ohne das es jemand auffiel. Zurückgezogen mit einer Vertrauensperson an seiner Seite begann er mit Malversation im

kleinem Stil. Das ihm niemand darauf kam ermuntert Pucher weiter zu fälschen dabei wird er unterstützt von weiteren Vertrauenspersonen. Die Betrugsmasche ging einige Jahrzehnte weiter

ohne aufgedeckt zu werden. Ein fast perfekter Kriminalfall hat sich Jahr für Jahr fortgepflanzt bis

Pucher Bank bald schwer angeschlagen vor dem Aus stand. Seine zwielichtige Gönnerfigur ver-

schlang sehr viel Geld das seine Bank nie hatte er mußte daher den kriminellen Weg einschlagen viel Kapital auf ilegalem Weg zu beschaffen - egal wo her es kam. Durch gekonnte Fälschungen täuschte er alle Kontrollinstanzen unglaublich viele Jahre lang keinem Kontrollor fiel auf das die Bank Daten in der Bilanz gefälscht unglaublich hoch waren. (Bilanzsumme und mehr)) Ein großer Fehler der Bankprüfer hier nicht nach zu gehen woher auf einmal dieser Zuwachs in x-facher 100 Millionenhöhe kam. Vor wenige Jahre fiel der Nationalbank (Bankenaufsicht) Ungereimt-

heiten auf sie hat mit einer genauen Prüfung gezögert - lies doch nicht locker setzte die Finanz-

marktaufsicht in Bewegung. Die brachte den Hochstapler und Großbetrüger Pucher & Co. zu Fall. Pucher ist keine schlechter Mensch auch kein Mafosi - es hat einen krankhaft unbändigen Gelt-

ungsdrank der ihm schon in frühen Jahre zum Kriminellen machte. Ein Mensch der was gelten will wirkt unschein-

bar im gewissem Maß zurück gezogen (sein SVM bedeutet für ihm alles an zweiter Stelle seine Bank) um seine