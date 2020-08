In den 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gab es keine Lohn-/Gehaltskonten schweige Pensions-

konten. Die Arbeitnehmer bekamen ihren Lohn (Arbeiter) oder Gehalt (Angestellte) auf die Hand -

den Pensionisten brachte der Briefträger ihre Pension. Als Anfang der 70er die ersten Bankkunden Lohn und Gehalltskonten verlangten war es eine absolute Minderheit die von ihrer Dienst-

stelle (Beamte im öffentl. Dienst) aufgefordert in ihrer Bank ein Gehaltskonto zu eröffnen. Das Pensionskonto folgte einige Jahre später es dauerte seine Zeit bis die Pensionskassen auf bargeld-

losen Überweisungsverkehr umgestellt hatten. Auf dem Konto durfte nur der Pensionseingang und die persönliche unterzeichnete Abhebung getätigt werden. Viele Jahre später hat man Über-

weisungen, Daueraufträge und mehr vom Konto abgebucht. In den 70er Jahre rochen alle Banken das lukrative Kreditgeschäft mit Kontoüberziehung die damaligen Soll-Zinsen waren hoch noch höher als heute der Wert des weichen Schillings stand auf der Kippe wurde bald er an die DM angepaßt was zu einer Verteuerung unseres Lebens führte - gleich vorweg Kontoüberziehung ist fehl am Platz es gibt einen kurz befristet nachweislichen Überbrückungskredit der nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit abgedeckt wird. Unseren Banken entglitt das Kontoüberziehungsgeschäft den die meisten Kontoüberzieher verstanden darunter das man permanent das Konto in mehr-

facher Höhe seines Gehaltes überziehen kann ohne es irgenwann ab zudecken. Die Kontoüber-

ziehung geriet außer Kontrolle sie wurde nicht selten mit einem neuen Kredit reguliert - gescheit war das auf keinen Fall - so erzieht man Dauerschuldner doch die Konkurrenz zwang dazu. Das Überziehung-Szenario hielt noch in den 80er Jahre an bis endlich das Gehaltskonto mit einem Kreditrahmen ausgestattet wurde doch viel hat sich nachher nicht geändert. Herr und Frau Österreicher lebten in dieser Zeit über ihre Verhältnisse ein tolles Leben wird viele Jahre auf Pump finanziert ob Urlaubsreisen, Ratenkäufe und mehr. Als 1989-1990 Jahre die Wende kam die Sowjetunion zerbrach ehemalige Satelittstaaten sich von Russland lösten rochen unsere großen Banken das Supergeschäft. Der Nachholbedarf von Waren, Güter aller Art war ja riesengroß die Kreditnachfrage enorm bis unerwartende Rückschläge Kreditnahmer trafen und unsere Banken vor lauter Wertberichtigungen nicht nach kamen - der Verlust war riesengroß. Das viel gelobte Kreditgeschäft in Ostländer erwies sich löchrig mit diesem Ausmaß hat man nicht gerechnet. Unsere Banken haben daraus eine Lehre gezogen sie wurden auch mit Kreditrichtlinien Basel II, III konfrotiert die sie vorher nicht hatten. Die Kreditvergabe ist bei weitem nicht so einfach wie es Jahrzehnte lang war - das können Kreditansucher bestätigen wenn ihr Kreditanliegen abgelehnt wird. Noch heute nagen viele Kreditnehmer an offener Kreditrückzahlung. Das Leben auf Pump hat einen gehörigen Dämpfer bekommen. Der Kreditprüfer in der Bank brachte für das Kredit-Gieß-

kanneprinzip kein Verständnis auf konnte daran nichts ändern bis die Oberlatte der hirnlosen Krediteinräumung ein Ende fand die Kreditgeber einsahen das es so nicht weiter gehen darf - war höhste Zeit.