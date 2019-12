Silvester-Knallerei zum Jahreswechsel

Einen Jahreswechsel ohne ohrenbetäubende Knallerei wird es sobald nicht geben. Von Jahr zu Jahr

wird es immer schlimmer. Eine nach der anderen Silvester Rakete steigt in den Himmel und entläd ihr färbiges Spetakel über den Boden - dazu kommt die Stakkato-Knallerei der Böller, Knaller die ältere Menschen aus dem Schlaf reissen, Haustiere sowie Nutztiere gehörig ängstigen. Wissen Jugendliche und ihre Väter wo die Raketen und Knallkörper produziert bzw. herkommen - ich nehme an sie wissen es nicht. In asiatischen Länder z.B.: China ist der größte Prodzent von Feuerwerksraketen oder in Mexiko weiters in südlichen Mittelmeerländer wie Sizilien sind sie die Lieferanten für EU Länder und auch außerhalb der EU. Vor dem Kauf von Feuerwerkskörpern macht sich kein einziger Gedanken wieviele Verletzte und getötete Arbeiter jedes Jahr zu beklagen sind. Die Produktion der Raketen ist eine gefährlich bzw. hochexplosive Arbeit genauso die Lagerung - die kleinste Unachtsamkeit kann zu einer großen Explosion führen - Menschen verletzten und töten. 92 Tote und viele Verletzte zählte man in diesem Jahr in den Herstellerländer. Die Silvesterknallerei war vor Jahre viel teurer als jetzt das merkt man wenn Kunden die Raketen Kartonweise ins Auto verladen. Auf der Silvestermeile in Wien gibt es ein Verbot gegen die Silvesterraketen und Böller - wer sich nicht daran hält wird bei der polizeilichen Kontrolle seine Silvesterraketen und Böller abgeben müssen - wer sie in den Himmel schießt muß mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Wenn um 0,00 h die Pummerin anfing das neue Jahr einzuläuten und anschließend erklang die heimliche Hymme wurden sie Jahre lang von ohrenbetäubenden Raketen-/Böller Lärm übertönt. Ums Lärm machen geht es bei diese Kulturbanausen. Fehlgeleitete Raketen lösten auf Balkone kleine Brände aus - die Feuerwehr wurde in dieser Nacht auf Trab gehalten. Nach diesem Silvester werden wir es medial erfahren ob das Feuerwerksverbot und sonstige Knallerei was gebracht hat.