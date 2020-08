Schon wieder schossen sie ein Schwarzen siebenmal in den Rücken verletzten in schwer. Ein Teil

der Cops ist mit der automatischer Pistole Glock (Made in Austria) bewaffnet. Die Pistole kann

mit verschiedene Patronen-Magazine geladen auf Einzelschuß oder auf Dauerfeuer eingestellt

werden. Gauner, Mafiabanden begannen ihr Unwesen in den 20er Jahren des vorigen jahrhunderts hielt noch bis in die 70er Jahr an bevor es nachlies. Amerika war das Land der Verbrecher in dieser Zeit war das Leben eines Country Cops, eines Streifencops Stadt lebensgefährlich - ein Freiwild für das Verbrechergesindel - Cop Killer. Amerika litt unter einer wirtschaftl. Rezession, Prohibition,

Prostution wie es schlimmer nicht sein kann sowie einer verarmten Bevölkerung (Börsekrach 1929)

Ein Heer von Arbeitslose sucht jede Gelegenheit bei Verbrecherbanden etwas zu verdienen um

zu überleben. Bandenkriege waren in Großstädte alltäglich es starben nicht nur Gangster auch

Cops, Polizisten liesen im Dienst ihr Leben oder beendeten ihren Dienst als Krüppel. Die damalige

Polizeiausbildung wurde an die Brutalität der Verbrecher angepaßt um das Leben von Polizisten, Country Cops zu schützen. Das dafür zuständige Ministerium erwog eine Anpassung die Cops erhielten ein militärische Ausbildung wie Soldaten. Schnelles reagieren in brenzliger Situation sowie sicherer Waffengebrauch spürten bald alle Gesetzbrecher es sprach sie unter ihnen um wie man sich verhalten soll wenn man dazu aufgefordert wird. Jugendliche versuchen nach wievor

zu flüchten obwohl sie zum stehenbleiben aufgefordert werden - die Cops fackeln nicht lange

sie verhindern die Flucht indem sie zur Waffe greifen. Ist die Glock auf Dauerfeuer eingestellt

feuert sie wie ein Maschienpistole so kommt es vor das die getroffene Person mehrmals getroffen

wird. Zwischen den Kriminellen und Country Cops, Streifencops in Städten herrscht nach wievor dicke Luft Jahr für Jahr fordern Diensteinsätze auf beiden Seiten Opfer - bei der Police weit weniger

als im letztem Jahrhundert. Der Cop ist kein schießwütiger Typ wie er immer dargestellt wird - er

will nur seine Gesundheit, sein Leben schützen den die Gegenseite fackelt ebenfalls nicht lange.

Unlängst sah ich ein Video wo auf einer amerikanischen Autobahn eine Verfolgungsjagd zwischen einem Strreifenwagen und Pkw stattfand vom Hubschrauber aus gefilmt wurde. Als der verfolgte Pkw zur Leitplanke abgedrängt wurde und zum Stillstand kam stiegen beide Fahrer aus ihren Fahrzeuge hielten ihre Waffe hoch feuerten sofort los. Der Cop wurde am Arm getroffen blutete stark man sah das Blut auf seiner Uniform und auf der Strasse der andere wollte noch fliehen nach wenige Meter sackte er auf der Strasse zusammen. Herbei eilende Cops legten dem blutenden Kolleggen einen Druckverband an. Der Cop hatte noch großes Glück ob der andere überlebt hat?