Wie sich das Blatt schnell wendet - gestern noch die lebenswerte Stadt Mattersburg und jetzt

hat man mind. in EU Länder von der skandalösen Kleinstadt im Burgenland gehört. Drei Wochen

lang liest, hört man tägliche Neuigkeiten über die Skandalbank. Was Pucher und seine Schergen

angerichtet haben ist unfassbar. Was hätte einen Menschenkenner stutzig gemacht die mit diesem Großbetrüger öfters Kontakt hatten - sein bescheidenes Aufreten, sein zurück gezogenes Leben,

alles nur kein Angeber. Sein einziger sehbarer Tick war Fußball - sein SVM für den tat es tatsächlich alles. Seine vorgetäuschte Wesensart baute Vertrauen auf - Pucher war für seine Handschlagqua-

lität bekannt. Einige Menschen die Pucher aus früherer Zeit in Erinnerung haben werden sich jetzt auf aufflällige Eigenart(en) erinnern die man in jungen Jahre nicht ernst nahm. Der schlechte Kern im Menschen schlummert unauffällig dahin bis er ein Signal empfängt etwas zu unternehmen das Geschichte schreibt. Die Vorstandsmitglieder der Skandalbank werden in der Nacht keine Auge

zudrücken wenn sie fühlen was auf sie zukommt. In der lebenswerten Stadt und anderswo findet

ein Reinigungsprozess rechtswidriger Personen statt. Keine Bank wird zugeben das der aufge-

deckte Betrug ohne Wirkung blieb was das Vertrauen zur Banken betrifft - sie dürfen uns ja die

Wahrheit nicht sagen. Tausende neue Bankkunden haben sie dazu gewonnen doch die meisten

von ihnen sind arme Schlucker die durch den Skandal keinen Schaden erlitten haben. Sie haben

ein neues Gehaltskonto, Pensionskonto eröffnet und ein bar Netsch auf ein unverzinstest Spar-

büchl gelegt. Großanleger sind durch den Vorfall hellwach geworden ein gewisses Mißtrauen

auf Bankinstitute ist nachhaltig nicht ab zuleugnen obwohl man davon ausgehen kann das sich

kein zweitesmal ein ähnlicher Betrugsfall wiederholt - doch Gauner, Betrüger sind kreative Genies

die nicht selten mit ihren Gegenüber Katz und Maus spielen.

