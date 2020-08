Bilanzsumme Jahr für Jahr fälschen ohne das jemand hinterfragt ob die Bank tatsächlich so ausgezeichnete Kreditgeschäfte macht die enorme Zinserträge abwerfen, andere hohe Zinseingänge von Beteiligungen bei anderen Banken erhält, angemessene Eigenmittel bildet um Kreditausfälle abzufangen wie in Zwischenbilanzen an die NB zum Ausdruck kommt - und das in einer Zeit wo andere Banken keinen Wachstum verzeichnen können. Nur der Pucher-Bank geht es dieser Bankenflaute bestens wohin Pucher blickt gibt es nur ordentlich Zuwachs - wie es scheint hat dieser Herr ein goldenes Händchen für alles was er anpackt. Sogar der Größenwahnsinn nimmt kein Ende als er vor Jahre sein letztes Lebenswerk plant - das Impuls-Zentrum mit neuem Bankgebäude und einiges mehr wird die verwaiste M.Kochstrasse beleben. Als Anfang dieses Jahr die Ghetto Ruinen geschliffen wurden nahm man tatsächlich an der Baubeginn startet in Kürze doch auf einmal herrschte dort Ruhe wie im Wald - nur immer höher wächst das Unkraut - jetzt schaut es dort noch schircher aus als vorher. Zurück zu auffällig hohen Bilanzsummen so schlau Pucher auch vorging die Fälschungen wären nicht soviele Jahre unentdeckt geblieben wenn man genauer hingeschaut hätte - waren einige der Prüfer bestechlich wie sonst kann man sich das erklären das ein Mann wie Pucher alle Prüfer irregeführt hat. Pucher war nur der Boss einer kleinen Regionalbank mit einer Portion von Größenwahnsinn der zu fälschen verleitet hat und am Ende alles was er mit seinen goldenen Händchen schuf restllos zerstörte.