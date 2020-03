Im Herbstdurchgang gab es auswärts eine 7:2 Schlappe für den SVM - die hätte durchaus höher

ausfallen können. LASK ist zurzeit die beste eingespielte Mannschaft in der Liga - der Vereinsführung zollt man dickes Lob. Es ist das letzte Spiel vor der Tabellepunkteteilung absofort beginnt für einige Mannschaften der pure Abstiegskampf - dazu gehört höchstwahrscheinlich auch der SVM. Uns Burgenländer soll bewußt sein wenn der SVM absteigt dann wird nicht sobald ein burgenländischer Fußballverein in der Bundesliga mitspielen. Auch die Akademie kann nicht zaubern bringt trotz großem Bemühen selten hoch talentierte junge Fußballer auf dem Servierteller zum SVM. Der beginnende Abstiegskampf fordert ein Zusammenhalten aller burgenländischen Fußball-Fans -

falls die Zuschauer dem SVM im Stich lassen der Verein den Ligaerhalt nicht schafft werden sie

in die Südstadt oder nach Wien und Graz ausweichen müssen um Bundesligaspiele zu sehen.