Noch nie davon gehört, gelesen - Transfettsäuren sind industriell hergestellt ungesätigtes Fette sie ist in vielen Lebensmittel-/Nahrungsmittel enthalten ohne das der Konsument eine Ahnung hat was er da kauft bzw. verspeist. Ungesätigtes Fett ist ja gesund wenn es natürlich hergestellt wird z.B.: Öle. Auf den Lebensmittel-Etiketten erkennt man unter H2 die Transfettsäure ob es im Produkt enthalten ist. Je mehr man von diesem absolut ungesundem Fett zu sich nimmt umso schneller erkrankt der Mensch früher an Alzheimer. Die übergewichtigen Menschen ob jung oder älter sind deshalb so blad weil sie sich ungesund ernähren und ihre Gesundheit gefährden. Im Bundesstaat Kalifornien ist die Zugabe von Transfettsäuren in Lebensmittel-/Nahrungsmittel verboten - Kali-

fornien ist derzeit weltweit das einzige Land das auf neueste Erkenntnisse der Ernährungswissen-

schaft reagiert hat - im Gegenteil zu Europa und der restlichen Welt. Der verarmte Teil der ameri-

kanischen Bevölkerung ist stark übergewichtig das ist hingänglich bekannt die Fettleibigkeit symbolisiert die Verarmung der Menschen in diesem Land - kommt hauptsächlich vom Fraß den die Leute hinein stopfen bzw. nachspülen z.B.: Fast Food, Cola und einiges mehr. In EU Länder ist man nicht soweit entfernt von den Amis auch hier erschreckt man vor fettleibig junge u. reifere Menschen. Bevor man das Produkt in den Korb legt schaut man auf die Etikette ob sie H2 darauf finden. Lebt man hauptsächlich von ungesunden Lebens-/Nahrungsmittel dann ist nicht ausge-

schlossen das die industriell erzeugte Transfetttsäure die Alzheimer Krankheit schneller beschleunigt nebenbei den Körperumfang stark verändert.