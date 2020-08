Egal wo sie auftreten ob in der Bank oder in der Firma bekamen sie früher eine offene Stelle in der Hierachiespitze und Vorschußlorbeeren als jetzt ohne das man über ihr Vorleben was erfuhr. Wichtiger als alles andere war der akademische Grad den die Person mit bringen mußte. Sie werden auf der Stelle Vorstandsmitglieder, Vorsitzender im Vorstand, dasselbe gilt für den Aufsichtsrat der ja den Vorstand bestellt die Kontrollfunktion für andere Augaben wie z.B.: Personalfragen, Investitionen Gehälter, Kontrolle u.a.m. Verantwortung übernimmt. (in einer kleiner Bank-/ Firma was das nicht der Fall) Am Anfang ist der Boss (Vorsitzender) nicht zu halten er rührt kräftig herum und hat damit Jahre lang Erfolg auf allen Ebenen. Der Aufsichtsrat ist zufrieden mit der Geschäftsphilosophie mit dem Führungsstil zeigt sich bald erkenntlich. Mit einem Satz: der/die richtige Mann-/Frau für den Posten. Der Boss gewinnt immer mehr Vertrauensvor-

schuß nützt das selbstverständlich zu seinen Gunsten aus. Festgestellte Mängel werden kaschiert dargestellt - Kontrollergebnisse werden zu ad absurdum geführt. Bricht der Geschäftserfolg immer stärker ein vertuscht der Boss die nackte Tatsache solange er kann den er besitzt ja das Vertrauen vom Aufsichtsrat. Ein ersthaftes Problem in kleinen Unternehmen. Nicht selten kommt noch ein Alkoholproblem dazu alle die es sehen sollten schauen weg - niemand hat was bemerkt.