In den drei Partnergemeinden der Nachbarschaftshilfe Plus – Hirm, Zillingtal und Mattersburg – konnte auch 2021 wieder viel geholfen werden.

BEZIRK MATTERSBURG. Neben diesem Erfolg durfte sich die Nachbarschaftshilfe Plus dieses Jahr auch über einen Bundessieg beim Kommunal Impuls Award freuen.

Zunahme an sozialen Diensten

Die Nachfrage an den sozialen Diensten nahm im Jahr 2021 in allen Gemeinden zu. „Gerade COVID zeigt, wie wichtig wohnortnahe, unbürokratische Unterstützung ist. Wir bieten eine professionelle Koordination als Drehscheibe um Nachfrage an Hilfe und ehrenamtliches Angebot zusammenzubringen. Manche Ältere haben leider keine Angehörigen, die sie unterstützen können oder teilweise auch wollen, auch berufstätige Angehörige werden durch das Angebot entlastet“, berichtet Astrid Rainer, Projektleiterin der Nachbarschaftshilfe Plus im Burgenland. Sowohl Besuchs- als auch Fahrtdienste wurden dieses Jahr häufig in Anspruch genommen. Besonders ältere Menschen griffen gerne darauf zurück. Auch wenn der Besuchsdienst aufgrund von COVID meist nur telefonisch erfolgen konnte, tat es den Menschen gut, die Möglichkeit zu haben, mit jemandem zu reden. Die Fahrtdienste wurden größtenteils zur medizinischen Versorgung, wie etwa für COVID Testungen und Impfungen genutzt. Für jene Personen, welche sich in Quarantäne befanden oder aus anderen Gründen ihren Einkauf nicht selbst erledigen konnten, wurde ebenso ein Besorgungsservice angeboten.

Große Dankbarkeit

Eine weitere positive Bilanz zeigte sich an der Anzahl der Ehrenamtlichen. Im Jahr 2021 wurde kein Rückgang verzeichnet. „Wir sind den 700 Ehrenamtlichen in allen 21 Projektgemeinden sehr dankbar, dass sie auch während der COVID Pandemie nicht aufhören zu helfen, das ist nicht selbstverständlich und ist wohl dem großen Vertrauen, das sie zum Projekt, der Standortkoordinatorin haben, geschuldet und das Gespür, dass gerade jetzt die Hilfe so nötig gebraucht wird“, erzählt Astrid Rainer. Wegen der Lockdowns konnte heuer nur ein einziges Vernetzungstreffen mit den Ehrenamtlichen stattfinden. Bei diesem wurde der Film „Rettet das Dorf“ angesehen. Anschließend konnten sich die Ehrenamtlichen bei einem Imbiss stärken und darüber austauschen, wie sich das Dorfleben weiterentwickeln wird.

Weihnachten und neue Ideen für 2022

Auch das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus möchte sich immer weiterentwickeln und hat bereits einige Ideen für das kommende Jahr. Ab Frühling möchte man Spaziergehdienste anbieten und das Bankerlsitzen im Ort ausbauen. Außerdem soll die Digitalisierung für Senioren vorangetrieben und die Jugend mobilisiert werden, sich als Ehrenamtliche am Projekt zu beteiligen. Bevor die Nachbarschaftshilfe Plus mit viel Engagement und Tatendrang ins neue Jahr startet, haben sich die teilnehmenden Gemeinden ein paar Kleinigkeiten für das bevorstehende Weihnachtsfest überlegt. So erhalten die Klienten in allen drei Gemeinden Weihnachtskärtchen und auch die Ehrenamtlichen dürfen sich über kleine Aufmerksamkeiten freuen. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit dem Kindergarten Hirm das Weihnachtsfenster im Büro der Nachbarschaftshilfe Plus gestaltet.