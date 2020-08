Weite Teile Österreich haben in diesem Sommer Unwetter heimgesucht mit Folgen wie schon lange nicht. Nach einem heißlen Tag folgt prombt ein starkes Gewitter mit Starkregen, Windböen,

Hagel hinterlässt große Zerstörungen in x-facher Millionenhöhe der betroffenen Gegend. Ausgenommen sind in diesem Jahr die blgd. Bezirke Eisenstadt, Mattersburg, O. Pullendorf die von Unwetterschäden bisher verschont blieben. Der südliche Teil vom Bgld. kriegt seinen Teil ab wenn es in der östlichen Südsteiermark schüttet, blitzt & donnert, der Hagel die Obstkulturen in Mit-

leidenschaft zieht. Kärnten sowie Nordalpen-Bundesländer bilden keine Ausnahme was sich dort an Unwetter ereignet ist bedenklich. Kein Jahr ist bisher vergangen ohne das es irgendwo in Österreich kräftige Unwetter gab es kommt drauf an wie häufig sie sind welchen Schaden sie hinterlassen. Wer zweifelt noch das die Wetterkapriolen mit dem Klimawandel in Verbindung stehen. Rasenfläche mähen ist zum Glücksfall geworden entweder bei großer Hitze oder nach dem Regen wenn das Gras noch naß bzw. feucht ist. Glaubt man den Wetternachrichten wartet man mit dem Mähen zunächst ab inzwischen wächst die wilde Grasfläche unter besten Bedingungen weiter das nur mehr eine Motorsense in Frage kommt. Die letzten sintflutartigen Regenfälle, Hagelschlag und orkanartigem Sturm gab es in M'burg am 12.8.2017 u. am 12.5.2019 als von Anhöhen um die Stadt das braune erdige Wasser herab schoß, auch von Forchtenstein kommend das Auffangbecken bis zum Rand füllte sonst wäre auch die Innenstadt zum Handkuß gekommen. Es gab überschwemmte, verschlammte Strassen, eingedrungenes Wasser in Kellerräume, in Mit-

leidenschaft gezogene Gärten, Pools usw. In unserer Region kommt es selten zu heftigen Unwetter ausgeschlossen sind sie nicht.