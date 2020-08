Letzter Stand der Infizierten: 2609 täglich werden es mehr. Hunderte und weit mehr haben sich im Urlaub am Meer angesteckt obwohl sie vor der Reise wußten das in Kroatien der Virus verstärkt wieder auftritt. Wie dumm sind 10000 tsd. Menschen die trotzdem in ein Land reisen um unbedingt Meerrauschen zu hören und dabei ihre Gesundheit auf's Spiel setzen - sehr dumm ist die richtige

Antwort. An der nördlichen Adriaküste Italiens hat man die Vorsichtsmaßnahmen angezogen.

Die allermeisten Menschen sind Gott sei Dank einsichtsvoll, unterstützen vorgeschlagene Vor-

sichtsmaßnahmen des Gesundheitsministeriums urlaubten im eigenem Land oder auf Balkonia.

Die Minderheit sind Ausbrecher die stets gegen den Strom schwimmen sich nichts Sagen lassen was sie tun sollen was für sie wichtig ist um gesund zu bleiben - kritisieren fast alles was von oben

angeordnet wird. Wenn sie schwer erkranken hält sich logisch das Mitleid in Grenzen.