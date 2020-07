Ausgehen kann man davon das die meisten Bankkunden ihr Bank-Guthaben aus der Einlage-

sicherung zurück bekommen. Der Rest von Ihnen wird sich einem Insolvenzverfahren der Gläubiger anschliessen. Was für sie heraus kommt ist ungewiß den die Eigenkapitaldecke reicht bei weitem nicht aus den enormen finanziellen Schaden von Großanleger ab zudecken. Pucher will den

Schaden so gering wie möglich halten ist die übliche Floskel eines Betrügers, eines Kriminellen - wie will er das angehen er hat doch keinen Einfluß mehr auf den Ablauf des Ermittlungsverfahrens.

Was Pucher verbrochen hat ist unentschuldbar wird wie eine Verhöhnung empfunden. Der jahre-

lange Glanz eine Möchtegern-Managers ist für immer verloschen.