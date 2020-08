Gleich vorweg die gut geführten Beisl haben Tradition sie sind für viele Menschen der Treffpunkt

zum kommunizieren, für guten Wein, Gabel frühstücken und das alles zu einem anständigen Preis.

Zu solchen Beisln kommt man gerne den der Beislwirt pflegt noch die alte Beislkultur sie schätzen jedem Gast der bei ihnen vorbei schaut wenn er auch nur kurz bleibt. Das Hotel-Restaurant Florinaihof kommt durch die Insolvenz der Commerzialbank in die Masseverwaltung wird hoffent-

lich von einer noch unbekannten Hotelkette herausgelöst was anderes wäre unvorstellbar den der Florianhof liefert Essen auf Räder. Sollte das nicht eintreten käme das einem unvorstellbaren Desaster gleich - ein Bezirksvorort ohne Hotel-Gastwirtschaft gäbe es in Österreich nur in M'burg dafür haben wir ein Beislkultur die ihresgleichen sucht. Wer wählerisch ist findet dort keinen Anschluß. Nicht vergleichbar mit Traditionsbeisl wie anfänglich erwähnt sondern einige Stufen darunter liegt das Gästeniveau der von mir oft geschriebene Wohl fühl Faktor kommt dort nie auf mit wenige Ausnahmen die als Stammtischgruppe in der Not noch das beste heraus holen. Einige Lichblicke aus der Innenstadt sind beide Bistro-Lokale, drei Kebup Lokale weiter entfernt das eine Eßlokal in der Felixstrasse das andere in der Arena Ost. In West das Davidloka mit italienischer und mexikanischer Küche, nicht zu vergessen zwei Pizzalokale mit Gastgarten eines in der Mich.Koch-

strasse das zweite Richtung Forchtenstein. (war vorher die Hazienda)