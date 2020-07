Jetzt erst recht nicht höre ich viele Antworten auf meine Frage. Das Ansehen der Banken ist seit viele Jahre stark ramponiert als sie Jahr für Jahr für Spareinlagen kaum mehr Zinsen zahlten doch

bei Privatkredite ordentlich abkassierten. Stets erwähnen sie das man für Kredite niedrige Zinsen berechne meinen hypothekarische Darlehen die bekam man schon immer aufgrund einer Hypo-

thek günstiger verzinst. In Österreich wird noch immer fleißig gespart wird uns und weis gemacht

aus einen einfachen Grund legen noch immer sehr viele Menschen ihre bar Netsch aufs unver-

zinste Sparkonto - ein Brauchtum der einfachen Leute so etwas wie ein Notgroschen für alle Fälle.

Den Banken kann es nur recht sein wenn sie umsonst zu Geld kommen. Es gibt immer Leute

die aus irgend einem Grund zu einem großen Geldbetrag kommen ob Haus-/Wohnungs-/Bauplatz-

verkauf stehen in dieser Zeit vor einem Geldanlageproblem wie es noch nie vor viele Jahrzehnte gab. Damit die Inflationsrate nicht an der unverzinstem Spareinlage nagt raten die sogenannten

Bank-Anlageberater in Aktienfonds oder gemischte (Aktien und Anleihen) zu investieren - Jetzt sei

die Zeit günstig was den Ausgabekurs betrifft. Diese Geldanlageform ist nicht umsonst obwohl

die Banken einen Nachlass einräumen schmältert sie die Dividende im erstem Jahr. Die Depotge-

bühr ist verhandelbar wird je nach dem Kaufvolumen berechnet. Wer sich daür entscheidet inves-

tiert langfristig mit einem gewissem Kursrisiko. Die Banken hatten einmal eine Auswahl verschie-

dener Spararten mit verschiedener Verzinsung per anno und Laufzeiten - für jeden war etwas dabei - diese beliebten Spararten wurde zu Grabe getragen. Die undurchsichtige Zinsenberech-

nung z.B.: Zinstage für Stückzinsen bei Wertpapierkauf bleibt Bankgeheimnis und wer weiß

wie man sonst noch gemolken wird ohne es zu bemerken. Niemand kommt ohne Bankkonto aus

wer sich noch erinnern kann brach der Kontoboom in den 70er Jahre los - das Falleisen war das

gratis Konto. Es dauerte nicht lange bis man das Konto überziehen konnte und in Folge die Konto-

gebühr und andere Dienstleistungen nicht mehr gratis durchgeführt wurden - ständig hat man sie erhöht - die Eröffnung eines Bankkonto wurde zur Pflicht um eine Geldanweisung zu bekommen. Die EU hat in das Bankgeschäft eingegriffen und so einiges verändert nicht immer zum Vorteil der Bankkunden und der Bank-Mitarbeiter. Fragt einmal diese Leute wie ihnen der Job gefällt? Dienst-

ältere antworten "nie mehr würde ich mich bei einer Bank bewerben" - ähnliches hört man auch von Versicherungs-Mitarbeiter.