Ich meine die großen Parkflächen der Handelsketten. Knapp vor Weihnachten waren die Konsum-

enten drauf und dran alles was nicht niet und nagelfest war mit zunehmen um ein gelugenes Fest

zu inszinieren. Verrückt welchen Verkehr sie damit auslösten. Zum Wochenende nach den Weih-

nachtstage startete der Umtausch der wieder die Parkplätze verstopfte. Ich hatte den Eindruck gewonnen das viel eßbares und Getränke für Weihnachten und danach eingekauft wurde - fehl Einschätzung. Vor dem Jahreswechsel ging der Zirkus von vorne los. Volle Parkplätz und gut gefüllte Einkaufswägen schieben die gefrässigen Menschen aus dem Geschäft als gäbe es kein Morgen mehr. Die Industrie & Wirtschaft verheißt für das Jahr 2020 einen Rückgang des Wirtschaftswachstum (BIP) - noch keine Rede von einer Rezession! Doch wie oft irrten sich Experten schon mit ihren Prog-

nosen? Solange die Konsumenten wie im Scharaffenland leben und die Kauflust ungebrochen anhält dämpft es den Rückgang nicht so arg wie man befürchten kann. Egal wie die großen Handelsketten auch immer heißen sie verdienen sich in unserem Land deppert. Erwähnenswert ist trotzdem das in unseren anscheinend gelobten Land die Verarmung von Menschen nicht zu übersehen bzw. vorhanden ist.

Einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem bleiben sie gesund.