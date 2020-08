Ich gehöre zu den Jahrgänge die sich auf eine Zeit erinnern können wo es noch Fleischhauer &

Selcher, Bäcker, Greissler, Kaffeesieder-/Nachtlokalbesitzer, Spengler, Schlosser, Schneider/In, Schuster, Tischler, Eisenwarenhändler, bodenständige Volksbank, zwei Kino, usw. gab die alle gut von ihrem Gewerbe, Handel lebten. Der Bezirksvorort war in dieser Zeit ein überschaubarer größerer Ort mit ca. 4000 Einwohner gefürchtet von Fahranfänger weil die Strassen, Gassen relativ eng und kurvig sind. Die Enge und Kurven sind geblieben doch sehr gut beschildert das Befahren wurde sicherer als vorher. Die Versorgung von damals war in vielen Dingen gewährleistet nicht wie jetzt obwohl sich M'burg als Einkaufsstadt vermarktet. An der Peripherie liesen sich die bekannten Handelsketten nieder doch Gewerbetreibende wie oben erwähnt findet man keine. Die M'burger sind keine geborene Händler wie die Marzer denen liegt es im Blut zu handeln. Im kleinen Bezirks-

vorort gab es hauptsächlich Bauern mit kleinem und großem Grundbesitz. Handwerker pendelten meistens nach Wien oder in andere Städte der Umgebung. Wer mit den Marzer ins Geschäft kommt soll ja aufpassen das er nicht über's Ohr gehaut wird. M'burger und Zugreiste arbeiten für angesiedete Unternehmer anstatt es selbsstädig zu versuchen. Ein wahres Nachfolgerproblem ist in gewerbliche Betriebel entstanden ohne das man den Ernst der Lage rechtzeitig erkannt hat wohin das führt. M'burg ist keine Einkaufsstadt wie es uns die Marketing Werbung verspricht - durch die Ansiedlung der großen Einkaufszentren kam es zu einem größerem Warenangebot das die Nachbarn aus der Umgebung mit versorgt allerdings zum Preis das der Kern der Innenstadt an Einkaufs-Quantität verlor, gewerbliche Betriebe so gut wie keine mehr in der Nähe sind. Als Draufgabe folgt das Ende der einzigen Gastwirtschaft - Herz was willst du mehr. (sarkastische Bemerkung)