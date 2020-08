Die Innenrevision zu installieren wurde 1976 Bankinstitute gesetzlich vorgeschrieben. Die IR

stellt einen Prüfungsplan für das Prüfungsjahr auf. Der Plan wird von der übergestellten Stelle (Vorstand in der Regel oder Aufsichtsrat) ergänzt oder unverändert angenommen. Schwerpunkt-

prüfung sind alle neu Höchstkredite & Besicherung, Kontoüberziehungen, EDV-Mahnwesen erkennbar durch tägliche Kreditkonto-/Sparkontoeröffnungen, Kontoänderungen, Monatsaus-

wertungen sowie stichprobenweise werden Kreditrahenüberziehungen selektiv - früher in Papierform jetzt als pdf Anhang im Internet ausgedruckt. Dazu gab es meiner Zeit die tägl. EDV Auswertung der Rohbilanz hier erkennt man mit geübtem Blick hohen Zuwachs von Kredite-/Darl. Weitere Bestandskonten in der Aktiva sind die für den eigenen Zahlungsverkehr einen Blick wert ob genügend Kontodeckung vorhanden ist. Gutschriftseingänge auf Konten fremder Bankinstitute erkennt man auf Loro-Konten das Gegenteil von Nostro-Konto bei dem die eig. Bank kontoführend ist. In meiner aktiven Zeit gab es eine Auswahl von verschiedene Sparkonto-Arten - nicht wie jetzt. Um die fehlerlose Kontoanlage inkl. Verzinsung zu garantieren gab es tägl. EDV-Auswertungen die fehlerhafte Kontoanlage aufdeckte. Wenn der Innenrevision Auswertungen vorbehalten werden ist die "zahnlos" so gut wie nutzlos für den Aufsichtsrat und vor allem für die Bankaufsicht. Das weitere Geschäftsfeld sind Auffälligkeiten in der Gewinn+Verlust Rechnung bei Zinserträge, Provi-

sionen, Zinsenausgang die nicht außer Acht gelassen - terminmäßig der Prüfung unterliegen. Selbstverständlich wirft man den Blick auf die Bilanzsumme der Rohbilanz hier sieht man wie sich das Geschäft entwickelt hat - auffälliges sieht, der Sache auf den Grund geht. Eine Gegenüber-

stellung des geringeren Kreditvolumens mit angelegte Gelder auf Sparkonten alamiert jeden Beobachter der Ursache das die Bank Sparguthaben lastig ist das bedeutet der Zinsenaufwand ist höher als der Zinsen-/Provisonseingang - bedeutet die Bank schlittert unweigerlich in ein großes Problem. Die Insolvenzbank hat daher mit frisierte Bankbeteiligungen in x-Millionenhöhe mit Scheinkredit in absurder Höhe und Kreidtverzinsung die erforderliche Kapitalerhöhung fälschlich sichergestellt. Die Innenrevision ist nicht der Willkür ihrer übergestellten Person ausgeliefert wird nicht für dumm verkauft wenn sie über Rechte und Pflichten unterrichtet wird wie weit sie ihr System auslegen darf. Dazu wendet sie sich an die Bankaufsicht, bei Genossenschaft an den Genossenschaftsverband, Wirtschaftsprüfer gegebenenfalls. Die IR erstellt keinen Jahresabschluß doch sie sorgt dafür das stichprobenweise das Meldewesen an die Nationalbank (Bankaufsicht) termingerecht erfolgt ist. sie arbeitet eng mit den Bankprüfer zusammen um eine böse Über-

raschung zu verhindern. Es kann ohne weiters vorkommen das der Prüfungsplan nicht vollständig durch Sonderprüfung im Auftrag vom Vorstand oder Aufsichtsrat eingehalten werden kann - im Folgejahr wird fortgesetzt. In einer größeren Bank überwachen mehrere interne Revisoren die Geschicke der Bank.