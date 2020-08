Solange ist es noch nicht her war nach dem Saufgelage Autofahren eine Domäne der Männer mit allen seinen schrecklichen Folgen die sie hinterliesen. Das gefiel einige von unseren "Ladys" über-

haupt nicht das sie von der Männerwelt ausgeschossen waren den Frauen tun das nicht sich zu besaufen und noch dazu mit dem Auto zu fahren. Wie sich die Zeit geändert hat jetzt bechern sie allein oder mit Saufbrüder mit als wären das ihre besten Kumpel. Oft liest man was sie nach einer Sauftour anstellen sehr zum Entsetzen iher Eltern, Freund, Lebensgefährte und Kind(er). Warum tun sie das? sie wissen was auf sie zukommt wenn sie von der Polizei angehalten werden im schlimmsten Fall einen Unfall mit Folgen verursachen - trotzdem risikieren sie alles was ihnen eigentlich teuer und lieb ist. Sind sie frustriert weil ihr sexuelles Leben nicht so abläuft wie sie es gerne hätten, sind sie charakterschwach daher oft mit ihrem Freund, Partner in Streit ohne den Wille auf zubringen sich zu ändern. In unserer Zeit zählt auch ob sie eine Niete im Haushalt ist nicht wirtschaften will bzw. kann. Die verzweifelte junge Frau sucht Abwechslung in fraglicher Männer-

gesellschaft um über den Durst zu trinken, Spaß zu haben. Sie wäre nach wenige Stunden bereit mit irgend einen dieser Männer zu verschwinden - was für sie leider nicht eintrat den keiner ging mit ihr weg. Jetzt ist das Faß vollgelaufen raus zum Auto und los gehts im Vollrausch ..... schwer verletzt wird sie in das

Spital eingeliefert - kein Einzelfall warum Frauen durch drehen.