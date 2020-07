So ist das Leben wie sonst hätten die Medienleute was zu tun. Ein anständiger Mensch ist für die

Zeitungsredakteure und sonstige Medienjournalisten so gut wie uninteressant erst dann wenn er

als Fälscher, Betrüger entlarvt wird in ihren Focus rückt schreiben, quasseln sie drauf los als wäre der Weltuntergang ausgebrochen. Ihre täglichen Beiträge werden hastig auf Papier oder diagonal veröffentlicht sind daher mit gewisser Skepsis aufzufassen. Es ist der typische Schlagzeilen-Journal-

ismus der sich durchgesetzt hat um die Neugierde der Leute anzuregen damit sie ihr Blattl kaufen.

Der Bank-Skandal kam nicht über Nacht die Bank stand schon längst unter Beobachtung der

Nationalbank sowie ihr erweiteter Arm die Finanzmarktaufsicht beide liesen sich solange täuschen

bis die Malversation bzw. der Schwindel durch die FMA aufflog. Davor waren Bankkunden zufrie-

den weitere Leute liesen sich inspirieren Bankkunde zu werden - der gute Ruf der Bank ging über die Bezirksgrenze hinaus die kleine Regionalbank nahm eine führende Rolle in der Bankenland-

schaft von M'burg ein. Jezt fällt mir ein das die Bank jahrelang in Bezirksorte wo sie eine Geschäfts-

stelle hatte den jährlichen Geschäftsbericht per Post jeden Haushalt zustellen lies. Das prallerische Getue hat sie schon längst eingestellt - warum wissen wir jetzt den die Daten im Geschäftsbericht waren frisiert. Zurück zur Dachzeile: mit der Verleihung eines Ehrenkreuz, Medaille für besondere Verdienste sollte sich das Land Zeit lassen ja nicht voreilig vergeben den Blender sterben nicht aus.