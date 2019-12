Fernfahrer war sowas wie ein Traumjob für junge Männer. Die Lkw-Züge waren Kolosse mit großer

Motorblockhaube, keine Servolenklung, keine Schlafstelle wie sie heute ausgestattet sind, das

Schaltgetriebe war nicht sycronisiert man mußte beim Schalten zuerst in den Leerlauf gehen und

dann Zwischengas geben um in den nächsten Gang zu wechseln. Beim Berg abfahren nicht unge-

fährlich wenn man nach unten Schalten mußte der Gang nicht einsprang. Fernfahrer mußten gute Mechanikerkenntnisse mitbringen um auf nationale und internationale Strecken geschickt zu werden. Das Transportwesen von damals kann man mit dem heutigen nicht annähernd vergleichen. Wenn die Fernfahrer mit dem belandenen Lkw los brausten fuhren sie meistens auf Bundes-/Lan-

des Strassen selten auf Autobahnen und wenn schon dann im westlichem Ausland. Die Strassen waren oft schmal und im schlechtem Zustand, unzureichende Beschilderung, Todeskreuzungen, ungesicherte Bahnübergänge schlechte Wetterbedingungen machten besonders in der Nacht dem Fahrer das Leben schwer. Die weite Strecke war stets verbunden mit einem Abenteuer das man in Kauf nahm den das Einkommen zu dieser Zeit lag weit ü´ber den Durchschnitt anderer Verdienst-

möglichkeiten. Die wochenlange Trennung von Freundin, Ehefrau & Familie nahm man in Kauf. Ein Beifahrer war bei mit an Bord - als die Fahrzeit und Ruhepause kontrolliert wurde hat man auf den Beifahrer verzichtet. Der Lkw-Zug von heute ist größer geworden modern ausgestattet und wesent-

lich leichter zu fahren als die schweren Brummer von damals. Der Fernfahrer war auf sich allein gestellt und einmal unterwegs nicht mehr erreichbar während der Fahrt - ein Segen der damaligen Zeit. Mit dem Mobiltelefon sind sie überall erreichbar. Das Transportwesen hat sich seit der Ostöf-

fnung verfielfacht - aus dem Traumjob ist die Hölle geworden, Ausfahrt bei jeder Witterung, dichtester Verkehr auf Autobahnen, km langer Stau, Vorschriften, Richtlinien, ärztliche Untersuchung, undisziplinierte Autofahrer, Zeitdruck, Zulagen für Verpflegung reduziert, schlechtes Image bei anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund von Fahrern aus dem ehemaligen Ostblock. Wer will sich das noch antun für ein schäbiges Einkommen im schlimmsten Fall von ca. 2.000,-- netto. Sollten die Fahrer vom Transportwesen streiken dann gute Nacht was auf uns zukommt.