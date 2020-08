Es kommt darauf an zu welcher Bevölkerungsschicht man gehört. Unternehmer deren Produkte

gefragt sind denen geht es sicher gut sie tragen doch das Risiko das sich das Glück auf die andere Seite umschlägt. Kleine Gewerbetreibend und Handelskaufleute müssen scharf kalkulieren um

mit der Konkurrenz Schritt zu halten - bei ihnen kommt es immer wieder zur Insolvenz oft packen

sie unerwartende Ereignisse nicht die sie mit Eigenmittel überbrücken könnten. Bei den unselb-

ständig Tätigen sind es aktive-/pensionierte Beamte in höherer Stellung darunter zählen auch

Polizeibeamte, BH Offiziere. Die Schreiberlinge im öffentlichen Dienst kommen erst in viele Jahre zu einem ordentlichem Einkommen von dem man Leben kann. Bank- und Versicherungsmitarbeiter mußten wahrscheinlich Einkommenseinbußen in Kauf nehmen doch ihr Jahreseinkommen sichert ihnen einen gehobenen Lebensunterhalt. Mitarbeiter in der IT- Branche gehören zu den best bezahlten überhaupt das Risiko das sie in Kauf nehmen sie sind nach Jahre ausgelaugt - und was dann? Die Masse der einfachen Handwerker, Handelsangestellte, Bürokaufleute und viele andere Berufstätige kommen mit ihrem Einkommen nur schwer über die Runden. Wenn die allgemeine Verteuerung nicht nach lässt die letzte Reserve verbraucht ist schlittern sie in ernsthafte Zahlungs-

schwierigkeiten wie sie alles stemmen sollen was zu bezahlen ist. In Österreich zu leben war für die Unterschicht einmal stemmbar. Die vor Jahrzehnte umjubelte Konsumgesellschaft hat in Jahre mittellose Leute hinterlassen, die ein wirtschaftliches Erdbeben nicht überstehen - Leben heute auf Morgen mit Mindesteinkommen, Hausen statt Wohnen, blicken einer trostlosen Zukunft ent-

gegen. Die Politiker machen Mut das der geschaffene Lebensstandard erhalten werden soll - nur wer glaubt noch daran? Österreich hat bereits den sicheren Pfad verlassen auf dem aufgebaut wurde. Wer wird das Geschaffene erhalten wenn der Nachwuchs weniger verdient, kleinere Pensionen erwarten dürfen als ihre Eltern, Großeltern bekamen? Jugendliche drücken sich vorm zupacken sie wohnen in Mamas Hotel wollen vom Alltagsleben so wenig erfahren solange es ge-

duldet wird.