Diese oder ähnliche Fragen werden in medialer Berichterstattung über den Bankskandel in

Mattersburg aufgeworfen. Alle Kunden die ein gesamt Guthaben bei der Commerzialbank bis höchstens 100.000,-- pro Person nachweisen können das ist durch die gesetzliche Einlagensicher-

ung gedeckt. Was darüber hinaus geht muß der Stelle gemeldet werden die das Konkursverfahren

übernimmt. Die Eigenmittel der Commerzialbank reichen nicht aus um den Schaden abzudecken -

das steht einmal fest. Wo beginnt der Fisch zu stinken - natürlich beim Kopf wenn man die jahre-

lange Geldpolitik in der Eurozone verfolgt ausgehend von der europäischen Zentralbank (EZB)

die aus ihrer Sicht den Euro nicht weich werden lässt und das auf Kosten der Kleinsparer und

Großanleger. Im diesem Jahrzehnt ging es mit der Verzinsung der Spareinlagen rapid bergab bis letztlich keine Verzinsung mehr statt fand. Das Spargeld liegt bei großen Banken unverzinst auf Sparbücher somit fängt das Unheil an das es noch eine Zwergerlbank in M'burg gab die Sparein-

lagen weiterhin verzinst - das sprach sich sich nicht nur im Bezirk herum. Wohin mit mehr als 100.000,-- war die Herausforderung an private Personen und Firmen in dieser ungewöhnlichen Zeit bevor sie in riskante Geldanlagen investierten entschlossen sie sich das Geld auf Sparkonten in der Pucher Bank anzulegen. Allzu verständlich den die Person Pucher hatte ein zweifellos guten Leumund sein Zielstrebigkeit imponiete sein Sturschedl war bekannt. Eines hatte Pucher nicht vorher ahnen können das die Geldeinagen seiner Sparkunden ihm teuer zu stehen kommen als außer der auffallenden Sparbuch-Verzinsung die EZB auf einmal Negativzinsen für Bankeinlagen verrechnet und den % Satz vor einige Monate noch weiter erhöhte. Diese Entwicklung belastet jede Bank und ständige EU Auflagen im Bankgeschäft stellten Pucher vor ein unlösbares Probem den die großen Spareinlagen hat man vertragsmäßig fixiert was Verzinsung und Laufzeit betraf. Pucher steckte mit seiner Geschäftsphilosophie im Schlamm den sein Bankgeschäft war schwer passiv lastig noch dazu das jetzt im Zuge der Prüfung aufflog das im aktiven Geschäft faule Kredite auf-

tauchten die man mit schleppte ohne sie zu wertberichtigen. Die Finanzpolitik der EZB trieb Pucher dazu mit jährlicher Malversation in der Aktiva Bilanzfälschung zu riskieren sich solange über Was-

ser zu halten bis der Betrug auffiel und das Kapitall der Großeinleger in den Wasser-Strudel zog. Ein finanzielles Bank-Fiasko passiert aus verschiedene Ursachen die einen Menschen zur Verzweif-

lungstat hin reißen.