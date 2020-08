Ich komme sehr lange mit einer Druckerpatrone aus deshalb ist mir der Kaufzwang neu in diesem

Geschäft. Meine letzten Patronen kaufte ich immer in diesem Geschäft brachte die leere zurück sie wurde entgegen genommen ohne mir mit zuteilen das ich für die leere eine Vergütung erhalte -

Ich bezahlte wahrscheinlich den Preis der angegeben war. Doch jetzt nützte ich im Internet das

günstige Angebot von Druckerpatronen bestellte, tauschte sie aus wollte die leere Patrone im erwähnten Geschäft entsorgen wurde belehrt das man sie nur zurück nehme wenn ich hier eine neue oder was anderes kaufe um die Rücknahmevergütung von 1,-- zu erhalten. Irgendwie ver-

ständlich wenn man wo anders kauft und die leere Patrone wo anders entsorgen lassen will.

Es geht gar nicht so sehr um die Vergütung von 1,-- sondern wo entsorgt man sie z.B.: in der Sondermüll-Deponie oder in der Mülltonne? Es ist durchaus möglich das ich die Verkäuferin falsch

verstanden habe als mir die Bedingung der Rücknahme erklärte. Wer einen Internet-Zugang hat

den ist vielleicht schon aufgefallen das Druckerpatronen-Anbieter zurzeit aktiv sind und günstige

Angebote kostenfrei liefern. Vielverbraucher lassen sich die Chance nicht entgehen bei mir war

es die Neugierde zu bestellen. Der raffiniert eingefädelte Kaufzwang in diesem Büroartikelgeschäft

erinnert an kapitalistische Geschäftsmacherei - nichts ist umsonst wobei außer Acht gelassen wird

das ein andersmal der Kunde wieder kommt und was kauft.