Überall fürchten die Autohersteller einen gavierenden Absatzeinbruch ihrer Produkte. Angetrieben von der Politik, Umweltschützern forschen bereits viele Autohersteller an Akkus für E-Auto die nicht

mehr mit seltener Erde wie L i t h i um oder aus Kupfer-Nickelerz > Cobalt produziert werden.

Lithium wird hauptsächlich in der unteren Hälfte von Südamerika im Tagbau gewonnen - Cobalt ist

eine Legierung aus erwähntem Erz und wird von Kindern im Kongo geschürft. Beides braucht man

um Akkus herzustellen. Der Durchbruch 2020 der E-Mobilität wie es eine Tageszeitung veröffentlicht

wird es nicht geben das ist ziemlich sicher. Der E-Autoabsatz wir kontiunierlich ansteigen den wer

es sich finanziell leisten kann wird einen Zweitwagen als E-Auto fahren. In der Stadt und im Nahverkehr eine vernünftige Lösung doch für weite Strecken noch nicht bei alle Marken ausgereift was km-Leistung betrifft fehlende Stromtank-Stellen fördern nicht gerade die Kaufabsicht. Nur kaufen sollst du ein E-Auto ist der Slogan. Solange kein Ersatz für Lithium und Cobalt gefunden wird führt uns die E-Mobilität in eine Sackgasse! Die Akkus für dei E-Autobatterie Erzeugung ist der wunde Punkt den seltene Erden sowie das Erz werden irgenwann zu Ende gehen - und dann? Die Autohersteller sind nervös geworden - setzten sie auf auf das richtige Pferd. Was passiert mit den Lkw-Flotten, Busse und sonstige Transportfahrzeuge, Diesel-Lokomotiven, mit der Schiffahrt,

mit dem Flugverkehr? Jetzt fahren wenig begüterte Leute irgend ein altes Auto - also eine Dreck-

schleuder sie werden noch viele Jahre sehr alte Autos fahren weil sie kein Geld haben um ein jüngeres Baujahr zu kaufen. Von einen E-Auto dürfen sie nur träumen. Der Anfang ist eingeleitet: ab 1.1.2020 gilt Fahrverbot für Diesel-Pkw in Berlin weitere große mit C02 belastete Städte werden folgen.