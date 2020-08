Ein schnelles NEIN zu sagen ist übereilt den Trump ist der Präsident der sich von seinen Vörgänger

unterscheidet das er in seiner ersten Legislaturperiode keinen Krieg angefangen hat seine Sol-

daten so gut es ging aus dem Kriegsgebiet heraus nahm - ein dickes Lob hat sich Trump verdient.

So das war sein gute Seite seine Verfehlungen begannen bereits bei Antritt seiner Präsidentschaft.

Er lies aufhorchen als er "First Amerika" öfters in den Mund nahm, eine unüberwindbare Mauer

an der Grenze zu Mexiko errichten lies, seine eng verbündeten wie Deutschland die kalte Schulter

zeigte, den Iran demütigte das dieser wieder Uran anreichert, in seinem Land den Corona Virus

nicht ernst nahm, Zölle einführte, die Wirtschaftsschwäche nicht in den Griff bekam, die explo-

dierende Arbeitslosigkeit die Kaufkraft empfindlich traf die Notenbank gezwungen war inflatio-

näres Papiergeld in x-Milliardenhöhe in Umlauf zu bringen. Trotz allem hat Trump noch viele treu ergebene Anhänger die bereit sind ihn ein zweites mal zu wählen. Auf der Gegenseite fragen sich

sehr viele Amerikaner ob der erzkonservative Trump der richtige Präsident ist. Der demokratische Biden ist ein alter Mann und wer weiß wie lange er noch imstande ist das Amt des US Präsident auszuüben. Das die Masse der wenig gebildeten Amerikaner von der Hand in den Mund leben ist kein Geheimnis diese Menschen werden das Zünglein bei der Wahl sein ob Trump es wieder schafft oder sein Gegenüber Biden. Viele Nationen würden aufatmen wenn Trump die Wahl

verliert.