Sicher nicht nehme ich an. Diese Kamera wird im Auto montiert und während der Fahrt filmt sie

alles was sich vor, auf der Seite vom Auto sich abspielt. Die Kamera hat den Vorteil wenn es kracht

wird die Ursache gefilmt. Auf YouTube sieht man Videofilme russischer und amerikanischer Verkehrsunfälle das man sich auf den Kopf greift, was sich in beiden Länder auf den Straßen abspielt. Von Blechschaden bis zu folgenschwere Unfälle kann man mit verfolgen wie es dazu kam. Auf jedem Fall liefert die dash camera den Beweis wer an den Unfall die Schuld trägt. Warum die dash camera noch immer nicht in unsere Autos zugelassen wird bleibt mir rätselhaft. Fast ein jeder bei uns erhält den Lappen oder die Plastikkarte ob er sie verdient hat steht auf einem anderem Blatt. Noch immer begegnet man rücksichtslose ungeübte Fahrzeuglenker, die sich verhalten als wären, sie allein auf der Straße. Irgendwann verlässt sie Glück - es ist nur bedauerlich das oft Unschuldige ihre Opfer werden. Im Zweifelsfall braucht man mind. einen Zeuge doch nicht immer hat jemand der Hergang des Unfalls gesehen erklärt sich bereit, als Zeuge vorgeladen zu werden. Es kann ohne weiters eintreten das beide Rechtsanwälte beiderseitiges Verschulden herausfinden der Schaden von den Beteiligten selbst getragen wird. Die dash camera verhindert eine Fehl-

Entscheidung der Anwälte vorausgesetzt die Kamera war eingeschaltet und blieb heil.