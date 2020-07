Nicht zu übersehen sind zwei angebrachte gelbe Schilder auf die der schwer merkbare Name

zu lesen ist der nicht leicht aus zusprechen ist. Kein bekannter Markt Name siedelt sich dort an

ich vermute es sind wahrscheinlich Kaufleute mit türkischer Abstammung die ihre ansässigen

Landsleute mit türkischen Lebens-/Nahrungsmittel versorgen. Im Bezirksvorort und Umgebung gibt es schon genug türkische Familien für die dann ein Supermarkt eine Bereicherung ist. Einen

anderen Grund wird es für die Niederlassung nicht geben wenn der Hofer in absoluter Nähe ist.

Hofer war einmal billig als er ständig sein Warensortiment erweitert hat zogen die Preise deutlich an. Der Türke am Hauptplatz wird höchst wahrscheinlich Konkurrenz bekommen - das der Türke

vom Hauptpatz abzieht ist nicht an zunehmen.

