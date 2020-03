30 Fotografien, ausgestellt im ehemaligen Rittersitz Achazium in Forchtenstein, setzten das heikle Thema "Gegen Gewalt gegen Frauen" künstlerisch, behutsam in Szene.

Sie stammen von weiblichen und männlichen Teilnehmern der Fotokunstwerkstatt von Künstlerin Sophie Lesch.

Die Ausstellung wurde von Landtagspräsidentin Verena Dunst eröffnet.

Mit ihrer authentischen und leidenschaftlichen Art für Frauenthemen leistete sie auch in der anschließenden Podiumsdiskussion wertvolle Beiträge.

Gemeinsam mit Dr. Angela Kröpfl (Kinderschutzzentrum Rettet das Kind- Burgenland), Julia Renner ( Frauenhaus Burgenland) Nina Wallner ( V-Day Oberwart 20 Organisatorin) wurden Fragen zu unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt, Angeboten der Schutzzentren, Aufnahmekriterien oder Kürzungen der finanziellen Unterstützung beantwortet.

Für Letzteres hatte die Präsidentin eine erfreuliche Nachricht: Das Burgenland wird - anders als in anderen Bundesländern - für die nötige finanzielle Unterstützung der Schutzzentren sorgen, damit der Fortbestand dieser Einrichtungen gesichert ist.

An diesem Abend sagten nicht nur die Bilder mehr als 1000 Worte - es wurden vor allem viele, persönliche Worte geteilt - die dann an der gemütlichen Achazium-Bar ausklingen durften.

Danke an alle, die für diesen besonderen Abend Interesse gezeigt haben.