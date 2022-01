MATTERSBURG. Im Jänner wurde für die Neugestaltung des Areals in der Michael Koch-Straße ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Mehrere Architekten wurden dazu aufgerufen, ein Konzept für die Ortsbildgestaltung und zukünftige Bebauung einzureichen.

Abschluss im Sommer geplant

Die Bewertung erfolgt dann durch eine Fachjury – zwei Architekten, ein Raumplaner und ein Verkehrsplaner – sowie einer Sachjury – drei Gemeindevertretern und zwei Vertretern der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft BWS-Gruppe als neuem Eigentümer des Areals. Bereits im Sommer 2022 soll der Wettbewerb abgeschlossen sein.

Die konstituierende Sitzung der Jury

Basis für weitere Projekte

Dieser dient dann auch als Basis für weitere Raumplanungsprojekte in der Mattersburger Innenstadt. Im Vordergrund steht eine "ortsbildgerechte, zukunftsweisende Planung". So soll das neue Rathaus, der Dienstleistungs- und Gewerbebereich an der Michael Koch-Straße situiert werden, während der innerstädtische Wohnbau an der Hirtengasse angelegt wird.

"Kommunikationsplatz schaffen"

Bürgermeisterin Claudia Schlager „Es ist mir besonders wichtig, dass ein zentraler Kommunikationsplatz geschaffen wird. Ausgehend von diesem Areal, auf dem unter anderem das zukünftige Rathaus gebaut werden soll, wird mit einer Parkanlage eine grüne Verbindung zur Innenstadt geschaffen.“ Durch diese schrittweise Begrünung der Innenstadt soll ein "nachhaltigeres Mattersburg mit Wohnzimmercharakter" entstehen.

Mathias Moser und Michael Kaiser, Vorstände der BWS-Gruppe, freuen sich, diesen Ideenwettbewerb im Dialog mit der Stadtgemeinde Mattersburg durchführen zu können. "Die Integration von Rathaus, Gewerbeflächen und leistbarem Wohnraum im Zentrum von Mattersburg erachten wir als ein sehr spannendes und zukunftsweisendes Projekt. Wir freuen uns schon auf die kreativen Ergebnisse des Wettbewerbes.“