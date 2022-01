In Rohrbach ist Dienstagmittag eine Bank-Filiale der Raiffeisenbank von einem bislang unbekannten Mann überfallen worden. Das bestätigte die Polizei den RegionalMedien Burgenland.



ROHRBACH. Wie Polizeisprecher Ludwig Goldenitsch den RegionalMedien Burgenland mitteilte, habe der Mann eine Bank-Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, um so das Geld zu erbeuten. "Aber es wurde niemand verletzt", betont der Polizeisprecher. Der Überfall ereignete sich um 11.30 Uhr.

Er erbeutete Bargeld in noch nicht bekannter Höhe und flüchtete zu Fuß. Die Bank-Angestellte blieb unverletzt.

Dieses Foto wird derzeit in diversen WhatsApp-Gruppen geteilt. Es dürfte sich dabei um den Täter handeln.

Fahndung läuft



Eine Landfahndung nach dem Täter läuft nach wie vor. Laut Personenbeschreibung der Polizei soll er ca. 180 cm groß sein und eine kräftige Statur haben. Bekleidet dürfte er während dem Raubüberfall mit einer hellen Hose und einer dunklen Jacke gewesen sein. Er trug außerdem graue Arbeitshandschuhe und einen hellen Mundschutz.

Polizei bittet um Hinweise



Die Polizei bittet darum, sich mit zweckdienlichen Hinweisen an das Landeskriminalamt Burgenland unter der Telefonnummer 059133-10-3333 zu wenden.

"Wie im Film"

"Das ist wie im Film", berichtete eine Passantin aus Rohrbach nach dem Überfall. Die ältere Dame habe die Hubschrauber gesehen und gleich gespürt, dass etwas nicht stimmt. "Das beunruhigt einen schon, wenn man das so mitbekommt. Ich bin auch Kundin bei der Bank und habe dort auch Geld liegen", sagte sie wenige Stunden nach dem Überfall zu den RegionalMedien Burgenland. "Zum Glück ist nichts passiert", fügte sie noch hinzu.

"Die kriminalistische Knochenarbeit beginnt jetzt"

Mit der Waffe in der Hand und dem kurzen Satz "Geld her" forderte der Täter das Bargeld von der Bankangestellten. Sie war mit zwei Kollegen zum Tatzeitpunkt alleine in der Bank. "Aufgrund des kurzen Wortlautes lässt sich keine Herkunft der Täters vermuten", berichtete Pressesprecher Helmut Marban gegenüber den RegionalMedien. Das Videomaterial der Überwachungskameras und die gesicherten Spuren werden jetzt von den Kriminalisten ausgewertet.