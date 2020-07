MATTERSBURG. Das Aus für die Commerzialbank Mattersburg zieht weite Kreise. Nach jahrelangen Bilanzfälschungen hat die Finanzmarktaufsicht FMA die Geschäfte der Bank mit sofortiger Wirkung eingestellt und die Fortführung der Privatbank untersagt. Viele Einwohner aus dem Bezirk kämpfen nun mit den Folgen.

Keine Information

"Von seiten der Commerzialbank gab es keinerlei Information", klagt eine Kleinunternehmerin aus Wiesen. "Weder erhielten wir als Kunden einen Anruf, noch eine E-Mail. Erst durch eine Freundin, die von der Pleite auf ORF gehört hatte, erfuhr ich von der Misere."

Besonders bitter ist die Tatsache, dass die Unternehmerin – durch die Corona-Krise belastet – am Dienstag das Okay für den Härtefall-Fonds der Wirtschaftskammer erhalten hatte. Die Überweisung der Unterstützung wurde bereits durchgeführt. Nur leider auf ein Konto, auf den die Unternehmerin nun keinen Zugriff mehr hat. Eine Änderung der Kontonummer ist nachträglich nicht mehr möglich. Auf die anfängliche Erleichterung erfolgte also der nächste Tiefschlag. Zu ihrem Glück konnte sie bei ihrer Hausbank telefonisch ein neues Konto eröffnen. Andere Kunden der Commerzialbank hatten nicht so viel Glück.

"Eine Freundin hat einen Termin bei einer Bank erst für den 27. Juli bekommen", erzählt sie. "Bis dahin muss sie mit 11 Euro Bargeld durchkommen."

Böse Überraschungen

Viele Kunden der Commerzialbank Mattersburg erlebten peinliche Situationen im Alltag.

"Ich war am Mittwoch nach der Arbeit im Supermarkt einkaufen", berichtet Silke W. aus Mattersburg. "Der Einkaufswagen war randvoll. An der Kassa erlebte ich dann eine böse Überraschung. Meine Bankomatkarte funktionierte nicht. Ich ließ den Einkauf stehen und raste zur nächsten Bank. Leider erfolglos. Ich konnte nichts abheben."

Ein zu Hilfe gerufener Freund brachte ihr Bargeld vorbei. Bis Silke W. aus den Medien von der Banken-Pleite erfuhr, hatte sie keine Ahnung, warum ihre Karte nicht mehr funktionierte.

Vergleichbares passierte einer Pensionistin aus Pöttsching. Aufgrund eines Steinschlags musste ihr Auto zum Tausch der Windschutzscheibe in die KFZ-Werkstatt gebracht werden. Beim Abholen des Wagens funktionierte die Bankomatkarte nicht mehr und die Bezahlung war unmöglich.

"Ich war aber nicht die Einzige", erzählt sie. "Neben mir saßen ein Mann und eine junge Frau. Alle drei sind in Besitz eines Kontos bei der Commerzialbank und konnten die Reperatur nicht begleichen. Der Leiter der Werkstatt zeigte sich verständnisvoll und stellte Rechnungen aus, deren Fälligkeit nach hinten verschoben wurde."

Urlaub fällt ins Wasser

"Die Commerzialbank hat unseren Urlaub versaut. Am Montag hätte es losgehen sollen, aber ohne Bargeld und funktionierende Bankomatkarte geht das nicht", erzählt Mario Hafner aus Mattersburg aufgebracht. "Bis wir an unser Geld kommen, brauchen wir nicht mehr aufbrechen und müssen zu Hause bleiben. Wir können uns kein Geld von den Eltern leihen, da unsere gesamte Familie alle Konten bei dem Verein hat."

Ohne Geld in der Quarantäne

Besonders hart schlug das Schicksal bei der Familie F. in Bad Sauerbrunn zu. Der Ehemann wurde am Mittwoch positiv auf Covid 19 getestet. Die vierköpfige Familie befindet sich augenblicklich in Quarantäne zu Hause. Das Ehepaar besitzt zwei Konten bei der Commerzialbank Mattersburg. Zeitgleich zum Schock über die Viruserkrankung kam die plötzliche Pleite der Bank hinzu.

"Gott sei Dank ist mein Mann ein echter Survival-Typ", schildert Christiane mit einem Seufzen. "Er hat in unserer Wohnung ein Nofallskisterl mit einigen hundert Euro in bar versteckt. Von diesem Geld können wir in nächster Zeit leben. Unsere Vorratskammer ist mit dem Nötigsten gefüllt. Allerdings sind wir trotzdem auf Hilfe von außen angewiesen. Aufgrund der Quarantäne dürfen wir unser Zuhause nicht verlassen und Lebensmittel wie Milch, Obst und Gemüse muss uns jemand bringen und vor die Tür stellen."

Das Land Burgenland hat schnell reagiert und unterstützt Betroffene mit umfangreichen Maßnahmen.

Unter folgendem Link finden sich Hotlines und FAQs.

Maßnahmen des Landes Burgenland für Betroffene der Commerzialbank Pleite