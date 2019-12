Die Neudörflerin Alice Kerschbaumer überreicht das 1.200 Jahre alte Symbol des Friedens im Tokyo Dome.

NEUDÖRFL. Für die Burgenländische Ärztin Alice Kerschbaumer aus Neudörfl war es eine besondere Ehre Teil der Papstmesse in Tokyo zu sein. Sie überreichte die 1.200 Jahre alte Flamme der Hoffnung mit der die Kerzen bei der Papstmesse im Tokyo Dome entzündet werden. Im Anschluss an die Messe nimmt der Botschafter von Dubai die "Flame of Hope" in Empfang und die Reise der Flamme geht weiter zur Welt Expo in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dharamsala, Betlehem und Österreich.

Friedenssymbol

Die "Flamme der Hoffnung" wurde im September 2019 in Nagasaki durch die Vereinigung dreier Flammen geboren. Sie vereint die seit 1945 brennende Flamme der Atombombe von Hiroshima, die "Flame of Commtiment" aus Olympia in Griechenland und die 1.200 Jahre alte buddhistische Flamme der Miyajima Insel in Japan. Trägerorganisation ist die internationale NGO Earth Caravan.

Die "Flame of Hope" ist die erste Manifestation des Wunsches der Menschheit nach Frieden. Sie hat zur Aufgabe das Feuer der Hoffnung in den Herzen der Kinder der Welt zu stärken und soll individuelles Engagement für eine friedliche, reiche und freie Gesellschaft fördern. Die Reise des Friedenssymbols kann auf flameofhope.net mitverfolgt werden.

Zur Vorgeschichte

Seit 2015 reist die Organisation Earth Caravan – Pilgrimage for Peace and Justice zu Orten mit traumatischer Vergangenheit, um Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. Im März 2019 reiste Earth Caravan in den Vatikan und bat Papst Franziskus die Flamme der Atombombe von Hiroshima auszulöschen, um damit eine friedliche Zukunft ohne Nuklearwaffen vorauszusagen. Die Reise führte danach zu den Vereinten Nationen nach New York, wo die Flamme der Atombombe an die nächste Generation junger Menschen weitergereicht wurde – als Symbol, nicht aufzugeben im Engagement um eine gute Zukunft unserer Erde.

Im Juni fanden Earth Caravan Konzerte und Events mit Musik, Shiatsu Therapie und Austausch lokaler Organisationen in Österreich, Serbien und Bosnien-Herzegovina statt. Von August bis September führte eine Friedensratour zu Japanischen Tempeln, Kirchen, Moscheen – unter der Mitwirkung zahlreicher Schulen – tausende von Menschen in Japan zusammen. Unter den Botschaftern der "Flame of Hope" war auch die 12-jährige Mirjam Schmitzhofer aus Neudörfl, die die Flamme an Bürgermeister und Priester in ganz Japan überreichte.