Andrea Rosa Rittnauer betreibt mit sehr viel Liebe seit über fünf Jahren das G'sunde Eck - ihr eigener kleiner Hofladen beziehungsweise Greißlerei. Bisher war der Laden in Mattersburg vertreten, vor kurzem ist sie jedoch in das neue Dorfzentrum in Pöttelsdorf gezogen.



PÖTTELSDORF. In Andreas Dorfladen finden Kundinnen und Kunden zu 80 Prozent Bioprodukte und alles aus der Region, falls es etwas im Bundesland nicht gibt, weicht sie auf die nächstgelegene Möglichkeit aus. Sie setzt auf Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität und wenn möglich unverpackt. Es liegt ihr am Herzen traditionell zu leben und zu arbeiten.

Seifensieden, Brotbacken und Korbflechten

2011 beendete Andrea nach rund 30 Jahren ihre Tätigkeit in einer Bank und wagte einen kompletten Neustart. So find sie an laufend Natur- und Kräuterausbildungen zu besuchen und hat auch immer wieder zur Landwirtschaft und dem Leben auf dem Land gefunden.

2015 hat sie sich dazu entschlossen Grüne Kosmetik an alle Interessierten weiterzugeben, einfache Rezepte für diverse Hautpflegeprodukte in Workshops zu lehren und für jeden zugänglich zu machen. Mittlerweile gehören auch Seifensieden, Brotbacken und alte Handwerke wie Korbflechten und Besenbinden zu ihrem Angebot.​

Im November 2016 eröffnete sich ihr die Möglichkeit, den Wunsch vom eigenen Laden zu verwirklichen: AndreaRosa's Genussladen s'gsunde Eck.

Zudem besitzt sie so einige Zertifikate - Zertifizierte Kräuterpädagogin ist Andrea seit 2013, zertifizierte Grüne Kosmetik Pädagogin seit 2016 und zertifizierte Seminarbäuerin seit 2018​.

Das Brot backt Andrea selbst, dafür wurde sie auch schon mehrmals mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

Streuobstwiese und Naturgarten

Am Marzer Kogel besitzt Andrea eine Streuobstwiese mit Naturgarten, mit dabei ist auch eine kleine Kräuterlandwirtschaft. Natürlich ist die Streuobstwiese und der Naturgarten auch Bio zertifiziert.

"Im Frühjahr 2017 haben wir mit der Pflanzung von alten Obstsorten begonnen – eine Streuobstwiese sollte entstehen. 2018 sind Quitten und Edelkastanien dazu gekommen, 2019 Zwetschgen und Kirschen. 2020 wurde eine neue Streuobstwiese gepachtet, es sind ca. 30 Bäume Altbestand, dieser wird gepflegt und es wurden ca. 20 zusätzliche Obstbäume gepflanzt, von UngarischerBeste bis zum Maschanska alles Mögliche dabei, sogar Indianerbanane und Akebia. Diese Streuobstwiese wird als Naturgarten geführt, demnächst wird mein Projekt - Bodenveränderung und Erhöhung der Artenvielfal, also Insekten, Vögel, Tiere und Pflanzen, durch Beweidung umgesetzt", erzählte sie stolz.

Neben Kräutern und Obst werden auch verschiedene Gemüsesorten, z.B. Kürbisse, Tomaten, Paprika, Chili und Mangold angepflanzt.

2020 hat Andrea den Bio Innovationspreis vom Land Burgenland für ihre Bio Arbeit erhalten.

Regionales Gemüse - in erster Line aus Pöttsching von Tomschitz

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

Besondere Beziehung zu Lieferanten

Andrea pflegt eine ganz besondere Beziehung zu ihren Lieferantinnen und Lieferanten. Sie kennt alle persönlich und pflegt mit vielen auch eine gute Freundschaft. "Da es mir wichtig ist, zu wissen, woher meine Lebensmittel kommen, besuche ich alle meine Partner und ihre Betriebe, Höfe laufend persönlich", erklärte Andrea in einem Gespräch.

So hilft sich auch immer wieder mal bei einem Schafbauern mit die Schafe zu melken, die Milch dann auch zu verarbeiten und so weiter. Natürlich gibt es diese Produkte dann auch bei ihr im Laden zu erwerben.



Großes regionales Angebot

Von Säften, Milchprodukten von der Kuh, Schaf und Ziege, Frisch Fleisch und Fisch, selbstgebackenes Brot, Honig, Aufstriche, Obst und Gemüse bis hin zu Mehlen, Getreide, Gewürzen und Ölen finden die Kundinnen und Kunden so gut wie alles. Täglich von 6 bis 20 Uhr herrscht im kleinen Laden Selbstbedienung - einfach nehmen was man so braucht und selbst an der Kassa abrechnen, bezahlen und fertig. Jeden Donnerstag (15-18 Uhr) und am FrischFischFreitag (14-18 Uhr) ist Andrea selbst im Laden um mit ihren Kunden zu plaudern und ihnen die ein oder andere Geschichte über die Produkte zu erzählen.

So gut wie alle Produkte sind in Glas oder Papier verpackt

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

Neben den vielfältigem Angebot, welches jeden Tag besteht, bietet sie auch viele Produkte auf Bestellung an, weitere Informationen hierzu findet man auf ihrer Website. Auch einen Lieferservices bietet Andrea an, jeden Donnerstag gibt es die regionalen Produkte direkt vor die Haustüre. Dies nutzen vor allem Kunden, welche große Mengen bei ihre bestellen.

Die fleißige Rosi

In Mattersburg steht nach wie vor ein gekühlter Automat mit allerlei Köstlichen. Der Biomat ist gefüllt mit Kuhmilch, Joghurt, Käse, Würstel, Luftgetrocknetes, Krautsalat, Honig, Schokolade und vielem mehr. Rund um die Uhr und sieben Tage die Woche können sich Kundinnen und Kunden hier selbst bedienen.

Ein Blick auf ihre Website lohnt sich auf jeden Fall, neben zahlreichen Rezepten und viel Wissenswertem finden Interessierte auch ihre nächsten geplanten Workshops, beispielsweise zum Brot backen - www.sgsundeeck.at