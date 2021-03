Aufgrund der Bauarbeiten an der Bachdecke fallen in der Mattersburger Innenstadt derzeit einige Parkplätze weg. Die Stadtgemeinde hat darauf rasch reagiert und mit dem neuen Besitzer des Geländes beim ehemaligen Florianiparkplatz über einen Pachtvertrag verhandelt.

MATTERSBURG. Es ist geplant das Areal im April bis zum Abschluss der Bauarbeiten in eine gebührenfreie Kurzparkzone umzuwandeln. Die Autolenker müssen dann nur eine Parkuhr stellen. Die maximale Parkdauer soll zwei Stunden betragen. Diese Vorgehensweise funktioniert in der Kremsergasse schon seit Jahren sehr gut.

Übergangslösung

Auf dem Areal beim Florianihof stehen 35 zentrumsnahe Parkplätze zur Verfügung. „Dieses Angebot ist befristet. Wenn die Parkplätze in der Innenstadt nach den Abschlussarbeiten an der Bachdecke wieder zur Verfügung stehen, wird dieser Parkplatz aufgelassen“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Generell ist das Parken in Mattersburg zwischen 16 und 18 Uhr gratis.