Am Landesgericht in Eisenstadt hat am Dienstagvormittag der erste Prozess zur Causa Commerzialbank Mattersburg begonnen. Zwei ehemalige Privatkunden der Bank klagen das Land Burgenland.

MATTERSBURG/EISENSTADT. Das Land habe seine Pflichten als Revisionsverband vernachlässigt, begründet der Anwalt der Klägerinnen, Ernst Brandl (Brandl & Talos) in einer Aussendung der APA. Die beiden Sparerinnen fordern bei dem Zivilrechtsprozess Schadenersatz vom Land Burgenland. Sie hatten jeweils mehr als die von der Einlagensicherung abgedeckten 100.000 Euro bei der Commerzialbank veranlagt.

"Habe darauf vertraut, dass das Geld sicher ist"

Eine der Klägerinnen, eine 46-jährige Mattersburgerin, erklärt vor Gericht, dass sie einen Kaufvertrag für eine Eigentumswohnung unterschrieben hätte und deshalb all ihr Erspartes auf ein Konto bei der Commerzialbank zusammengeführt habe. Aufgrund von Bauverzögerungen hätte sich die Zahlung verzögert. "Dann kam es zum 15. Juli", so die Geschädigte. Von insgesamt 246.000 Euro habe sie bei der Bankpleite 87.000 Euro verloren.

Als jahrelange Kundin der Bank habe sie "darauf vertraut, dass das Geld bei dieser Bank, von der man nur Positives gehört hat, sicher ist."

Bank wurde "in den rosigsten Farben" beschrieben

Die zweite Sparerin, eine 72-jährige Ärztin, bit an rund 426.000 Euro durch die Pleite der Commerzialbank verloren zu haben. Sie sei seit dem Jahr 2013 Kundin der Bank gewesen. Ihr Steuerberater habe ihr jemanden in der Bank empfohlen zu dem er Kontakt hatte. Die spätere Pleitebank habe man ihr "in den rosigsten Farben" geschildert.

Die Klägerin hatte auf drei Sparbüchern mehr als 600.000 Euro angelegt. Wie auch die erste Klägerin habe sie die Forderung im Insolvenzverfahren angemeldet.

Land weißt Vorwürfe zurück

Anwalt Ernst Brandl erklärte, dass das Land seine "Pflichten eklatant vernachlässigt" habe. Es wären nicht nur die Genossenschaft sondern auch die Bank vom Land zu prüfen gewesen. Das Land Burgenland, vertreten durch Anwalt Johannes Zink und Anwältin Daniela Dworschak, weist die Vorwürfe zurück und betont, dass dies nicht Aufgabe des Landes gewesen sei.

Für den Zivilrechtsprozess sind auch zwei Zeugen geladen – ein pensionierter und ein aktiver Spitzenbeamter des Landes.