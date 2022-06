Kürzlich hatten in Wiesen 14 Volksschüler ihre Erstkommunion.

WIESEN. Das Sakrament der Eucharistie, der „Leib Christi“ in Gestalt des Brotes wurde zum ersten Mal an 14 Wiesener Jugendliche ausgeteilt. Damit sind sie Teil der „Communio“, der Tischgemeinschaft. Die Eucharisti gehört, zusammen mit der Taufe und der Firmung, zu den Sakramenten der Aufnahme in die Kirche. Der Ortspfarrer Mag. Angelo Rajaseelan spendete die Erstkommunion den Jugendlichen in der Pfarrkirche in Wiesen.