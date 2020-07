In der Wohnanlage der NEUEN EISENSTÄDTER in der Hauptstraße 122a in Forchtenstein sind aktuell zwei 3-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoß sofort verfügbar. Die Wohnungen haben eine Wohnnutzfläche von rd. 79 m2 und verfügen über einen großzügigen Balkon sowie einen PKW-Stellplatz im Freien.

Die Architektur der gesamten Wohnanlage ist modern und zeitgemäß, die Ausführung erfolgte in Niedrigenergiebauweise. Qualität und Energiesparen stehen im Vordergrund. Die Heizung erfolgt zentral über eine Hackschnitzelanlage mittels Fußbodenheizung in den Wohnungen. (HWB: 31 kWh/m2.a)

Die Finanzierung erfolgte unter Zuhilfenahme von Wohnbauförderungsmitteln des Landes Burgenland, die Wohnungen werden in Miete mit Kaufoption angeboten. Der Eigenmittelanteil für diese Wohnungen beträgt rd. EUR 40.360,-- und die monatliche Miete rd. EUR 592,--.

