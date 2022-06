Pöttsching hat im Sommer einiges zu bieten –hier die besten Tipps.

PÖTTSCHING. Die sommerlichen Temperaturen und das schöne Wetter verleiten einen dazu, raus an die frische Luft zu gehen, sich ins kühle Nass zu stürzen oder es sich doch lieber unter einem schattigen Plätzchen gemütlich zu machen. Hier ein paar Freizeit-Tipps für Pöttsching.

Freibad

Ein Sprungturm, die Wasserrutsche, ein riesiges Schwimmbecken und ein Baby-Planschbecken warten nur darauf, für Abkühlung zu sorgen und Kinderaugen strahlen zu lassen. Besonders für Kinder ist das Freibad ein Highlight, denn auch einen großen Spielplatz gibt es zum Toben und Spielen. Für die etwas älteren Badegäste gibt es einen Beachvolleyballplatz. Für Stärkung sorgt die Badkantine mit leckeren Schmankerln und natürlich Eis sowie kühlen Getränken.

Oldtimer-Museum

Falls es doch einmal regnen sollte, schafft das private Oldtimer-Museum Abhilfe. In dem Privatmuseum befinden sich Zweiräder, beginnend ab dem Baujahr 1938 bis in die späten 80er-Jahre, welche zum Staunen einladen. Darunter befinden sich auch etliche Scheunenfunde und auch ein paar ganz besondere Fahrzeuge schmücken die Sammlung. Jedes Jahr veranstaltet der Inhaber, Tobias Ortner, einen Tag der offenen Tür. Dieser findet meist im August statt. Unter der Homepage oldtimer-ortner.at finden Sie weitere Informationen.

Eine wahre Besonderheit - Puch 250 T3 aus dem Jahr 1938

Spazieren

Auch die vielen Spazierwege bieten eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Besonders sehenswert in der Gemeinde Pöttsching sind die vielen Freilichtskulpturen. Seit 2008 säumen Steinskulpturen den Weg zwischen Sozialzentrum und dem Lichtenwörther Fondsgut. Eingebettet in eine Landschaft, die seit Jahrhunderten von Bauern kultiviert wird, stehen die Skulpturen im Sichtkontakt zueinander und führen so den Betrachter den Weg entlang. Der Verein „Symposion Europäischer Bildhauer“ unter dem Vorsitz von Katharina Prantl hat die Skulpturen vom Symposiumsgelände St. Margarethen nach Pöttsching transferiert. Sämtliche Skulpturen sind eine Leihgabe des Vereins. Infos zu den genauen Standorten finden Sie auf Website der Gemeinde Pöttsching.

Die Skulpturen sind das ganze Jahr frei zugänglich

Meierhof Pöttsching

Der heutige Meierhof in der Marktgemeinde Pöttschnig ist aus einem Edelhof entstanden. Im Mittelalter erhielten Gefolgsleute als Gegenleistung einen Hof in den untertänigen Dörfern zur eigenen Bewirtschaftung. Erstmals erwähnt wurde der Hof im Jahr 1372, bis 1968 wechselte er oft den Besitzer und wurde immer wieder anders genutzt. Seit 1968 ist das Meierhofareal im Besitz der Gemeinde Pöttsching.

Immer wieder finden dort Veranstaltungen statt. Sei es der Pöttschinger Kirtag, Konzerte des Musikvereins, Weihnachtsbasare, Märkte, sowie viele weitere Feste und Veranstaltungen. Informationen zu den geplanten Events finden Sie online unter www.poettsching.at