Freitags am späten Nachmittag brannte ein Gebäude in Neudörfl aus bisher ungeklärten Gründen.

NEUDÖRFL. Am späten Freitagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Sauerbrunn zu einem Gebäudebrand nach Neudörfl an der Leitha alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort konnten bereits Rauchschwaden gesichtet werden.

Das in Brand stehende Gebäude grenzte an einen Wohnblock, daher musste die Ausbreitung in kürzester Zeit eingedämmt werden. Dies konnte erfolgreich durch die Mannschaft der Feuerwehr Neudörfl verhindert werden, die auch den ersten Atemschutztrupp stellte. Für die Nachlöscharbeiten stellte die FF Bad Sauerbrunn einen Atemschutztrupp. Durch diesen wurde das restliche Dach entfernt und Glutnester abgelöscht.

Öltank befand sich im Haus

Ein im Gebäude befindlicher Öltank wurde gekühlt und nach der Begutachtung durch den Einsatzleiter wurde festgestellt, dass der Tank keine Löcher hat und kein Öl ausgetreten ist. Nach weiteren Begutachten konnte ,Brandaus’ gegeben werden. Nach 2 Stunden am Einsatzort konnten ins Gerätehaus eingerückt werden.