Das Literaturhaus Mattersburg will ab April auch Vorlesestunden in verschiedenen Sprachen anbieten. Deshalb werden Vorleser und Geschichtenerzähler gesucht, die in ihrer Erstsprache Kindern Geschichten vorlesen.

MATTERSBURG. Am 9. Februar veranstaltet das Literaturhaus Mattersburg um 16 Uhr ein Info-Treffen für Interessenten an ihrem neuen Projekt. Ab April werden in der Kinderbibliothek des Literaturhauses neben den Vorlesestunden in deutscher Sprache auch Vorlesestunden in vielen verschiedenen Sprachen angeboten.

Jede Sprache ist willkommen



Vorleser werden gesucht in vielen verschiedenen Sprachen. Ob Ungarisch, Englisch, Türkisch, Romanes, Farsi, Rumänisch, Russisch, Kurdisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch… Jede Sprache ist interessant. Der Kreativität der Vorleser ist beim Erzählen der Geschichten keine Grenze gesetzt.

Infotreffen im Literaturhaus

Erwachsenen, die sich für das Projekt interessieren, sind zu einem ersten Informationstreffen im Literaturhaus Mattersburg eingeladen. Dieses findet am 9. Februar um 16 Uhr statt. Dabei wird das Projekt näher vorgestellt und ein Zeitplan skizziert.

„Geschichten von hier und überall“

Vorlesestunden für junge Zuhörer sind ein fixer Bestandteil im Programm des Literaturhauses. Im Rahmen von "Geschichten von hier und überall" wird alle zwei Monate eine Geschichte in einer anderen Sprache vorgestellt, die von Vorlesern und Geschichtenerzählern in ihrer Erstsprache erzählt wird.

Vorlesestunden vor Volksschulkinder



Die mehrsprachigen Vorlesestunden richten sich an alle Volksschulkinder, unabhängig davon, ob sie die Sprache, in der die jeweilige Geschichte erzählt wird, selbst verstehen oder nur wenig bis gar nicht und gerne einer Geschichte in unbekannten Sprache lauschen möchten. Davor, dazwischen oder am Ende wird die Geschichte auf Deutsch zusammengefasst und durch kreative Gestaltung allen Zuhörern zugänglich gemacht.

Vorlesen hat zahlreiche positive Effekte auf Kinder. Das Projekt soll dem jungen Publikum darüber hinaus die vielen Sprachen, die uns umgeben, hör- und erlebbar machen und die Sprachenvielfalt als Normalität und Bereicherung vermitteln.

Anmeldung zum Infotreffen

Für die Teilnahme am Infotreffen ist eine Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at oder unter 0699 119 706 67