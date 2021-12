Ganz egal ob Jung oder Alt, Groß oder Klein, Anfänger oder Profi - im neuem Fitnessstudio "The Squad" in Pöttelsdorf ist jeder willkommen.

PÖTTELSDORF. Im Mai 2021 eröffneten Jasmin Köller und Stephanie Schabl in Pöttelsdorf eine "Box", ein Fitnessstudio, welches auf Crossfit ausgelegt ist. Aber nicht nur Crossfitter kommen hier auf ihre Kosten, auch normales Krafttraining, Gymnastik oder Yogability (eine Mischung aus Yoga, Mobilitätsübungen und Faszientraining) wird dort angeboten. Wer keine Lust auf Gruppentraining hat, kann auch für sich im Open Gym trainieren.



Das Studio

In dem Fitnessstudio ist für jede Altersklasse etwas dabei. Selbst die ganz Kleinen, ab 3 Jahren, können sich hier auspowern, ihre Grenzen austesten und verborgene Talente entdecken. Dabei trainieren sie wie die Großen, nur eben auf ihrem Niveau. Erwachsene, die nicht so die Fans sind vom gemeinsamen Sport in einer Gruppe, können sich auch außerhalb dieser Termine in das Gym begeben und ihr eigenes Training gestalten. Egal ob mit Gewichten, Ausdauer oder ein einfaches Workout - auf den knapp 260 Quadratmetern wird so ziemlich alles möglich gemacht. Für 2022 planen die Leiterinnen auch noch den Außenbereich noch zu gestalten um dort den Mitgliedern das Trainieren ebenfalls zu ermöglichen.

Eröffnung während der Corona Pandemie

Bereits ein Jahr vor der Eröffnung im Mai 2021, begannen die beiden mit dem Umbau und der Renovierung der Geschäftsfläche. Als im Mai die Maßnahmen gelockert wurden, eröffneten sie das Studio. Der Start verlief ganz gut, verrieten die beide in einem Interview. Nur seit dem letzten Lockdown läuft es etwas schleifender. Die Unsicherheit bei den Kunden dominiert, vor allem bei potenziellen Neukunden. Lohnt es sich jetzt in einem Fitnessstudio anzumelden, oder stehen wir bereits mit einem Bein im nächsten Lockdown? Viele schreckt dies ab und die Motivation geht verloren, vermuten Stephanie und Jasmin. Zwar versuchten sie es mit einem Online-Trainingsprogramm, jedoch ist dies für viele kaum eine Alternative zum gemeinsamen Training in der Box und wird somit nur wenig genutzt.

Auch die Arbeit spielt dabei eine Rolle, viele sind noch immer oder schon wieder in Kurzarbeit und es fehlt an einigen Stellen an Geld, gezwungenermaßen muss dann auf gewisse Dinge verzichtet werden, wie eben eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Nichtsdestotrotz sind die Beiden zufrieden mit ihrem Start.

Pläne für 2022

"Mehr Mitglieder" antworteten die beiden auf die Frage, welche Pläne sie für 2022 haben, und lachen dabei. Sie hoffen auf einen richtigen Start, denn trotz des guten Anlaufes, wurden sie immer wieder von diversen Beschränkungen gebremst. Wie es in Zukunft mit der Pandemie aussieht, können sich die beiden schwer vorstellen. "Der beste Weg ist, sich nicht jetzt schon den Kopf darüber zu zerbrechen, sondern die Situationen abzuwarten und dann dementsprechend zu handeln".