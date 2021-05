Ein besonders bekannter Ort in Wiesen ist unumstritten das Festivalgelände. Hier wurde vor der Corona-Pandemie ausgelassen gefeiert und Party im Grünen gemacht. Trotz der schweren Zeit, die die Corona-Krise unseren Veranstaltern bescheert, gibt man nicht auf und freut sich die nächsten Veranstaltungen anzukündigen.

WIESEN. Das Festivalgelände Wiesen ist aber nicht nur fixer Bestandteil der österreichischen Festivalkultur. Hier wird auch so manches Kabarett zum besten gegeben. "Die Bedingugnen für einen ungetrübten Kabarettgenuss sind bei uns ideal: die Gäste sind an der frischen Luft und doch unter den schützenden Planen des Zeltes. Es gibt fix zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze bei den Kaberettabenden und auf den Abstand zwischen den Besuchergruppen wird natürlich geachtet", so Juliane Bogner von der Bogner Veranstaltungsges.m.b.H. aus Wiesen.

Lachen und in Erinnerungen schwelgen

Fix auf dem Programm für dieses Jahr steht Klaus Eckel der im Juli bei seinem Kabarettabend dieses "Gefühl nicht los" wird und mit launigen Geschichten – wie nur das Leben sie schreibt – unterhalten wird. Im August startet Alex Kristan mit seinem 3. Soloprogramm "Lebhaft – Rotzpipn forever!" einen Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums.

Wer es lieber musikalisch mag kommt bei "Abba Mania" im August voll auf seine Kosten. Das Publikum wird mit Hits wie "Mamma Mia", "Voulez Vous", "Dancing Queen" oder "Winner Takes It All" zurück in die Zeit der Glockenhosen und Plateauschuhe versetzt.

"Falls es aufgrund der Corona-Pandemie notwendig werden sollte die ein oder andere Veranstaltung zu verschieben brauchen die Gäste sich keine Sorgen machen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit", betont Juliane Bogner.

Die für dieses Jahr geplante Fortsetzung des 'One Love Festival' musste schweren Herzens auf 2022 verschoben werde. Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen aber ein Reggae-Festival auf Sitzplätzen war für die Veranstalter undenkbar. Man hofft auf das nächste Jahr und steckt bereits mitten in den Vorbereitungen.