Kostenloser Internetzugang in Parks, auf großen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden, Bibliotheken, Gesundheitszentren und Museen – das soll mit WIFI4EU Wirklichkeit werden.

MATTERSBURG. Nach dem „first come, first served“-Prinzip konnten sich Gemeinden für Gutscheine im Wert von 15.000 Euro bei der Europäischen Kommission bewerben. Damit sollen nun WLAN-Hotspots an Orten in der Gemeinde eingerichtet werden, an denen bis dato noch kein kostenloses WLAN-Angebot zur Verfügung steht.

75.000 Euro im Bezirk investiert

Seit der ersten Ausschreibung des „WIFI4EU“-Förderprogrammes im Jahr 2018 können 75.000 Euro im Bezirk investiert werden, teilweise sind die Projekte bereits umgesetzt. SP-Bezirksvorsitzender und Landesrat für Digitalisierung Christian Illedits: „Alle sollen einen chancengleichen Zugang zum WorldWideWeb haben, niemand soll davon ausgeschlossen sein. Der Ausbau der lokalen digitalen Infrastruktur optimiert zudem die Lebensqualität der Burgenländerinnen und Burgenländer. Starke Netzanbindungen verbessern Bildungsangebote, forcieren Betriebsansiedlungen, vermeiden Abwanderung und werten Wirtschaftsstandorte auf. Mobiles Breitband ist mittlerweile auch eine Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus.“