Vergangenen Samstag hatte man in der Arena Mattersburg die Chance, viele tolle Preise abzustauben.



MATTERSBURG. Unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Verordnungen konnte am Samstag, dem 29. Mai 2021, die Glücksrad Aktion in der Arena Mattersburg stattfinden. Von 10 bis 16 Uhr hatten die Besucher die Möglichkeit ihr Glück zu versuchen und einen Dreh zu wagen. Jeder Dreh war ein Gewinn.

Es gab tolle Preise zu gewinnen

Bei den Preisen handelte es sich um verschiedene Produkte, welche von den Shops in der Arena zur Verfügung gestellt wurden. Neben Brillenetuis von Pearle und Spielzeug von Libro und NKD gab es auch Gutscheine für eine Kugel Eis von der Konditorei Kern sowie einen Kaffee nach Wahl vom Restaurant Beetlejuice. Ein paar der Besucher hatten besonders viel Glück und schafften es, das Glücksrad beim Arena Feld zu stoppen. All jene ergatterten somit einen der Hauptpreise, wie etwa einen Rucksack von Libro.