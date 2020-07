Lehrling macht Karriere

Die Firma Neudoerfler Office Systems in Neudörfl ist ein Paradebeispiel für erfolgreiche Lehrausbildung.

NEUDÖRFL. Facharbeitermangel ist schon seit langem ein wichtiges Thema und auf der Agenda von Arbeitsmarktlandesrat Christian Illedits. „Wir müssen den Lehrberuf attraktiveren, um wieder mehr Jugendliche für die Lehre zu begeistern. Das Land braucht gute Facharbeiterinnen und Facharbeiter,“ so der Landesrat. Welche Chancen die Lehre bietet, zeigt das Beispiel von Dominik Blecha. Er hat bei der Firma Neudoerfler Office Systems GmbH als Tischlerlehrling begonnen und vor kurzem seine Fachhochschulausbildung mit dem Titel „Master of Arts in Business“ abgeschlossen.

Familienunternehmen Neudoerfler

Dominik Blecha hat sich 2007 für eine Tischlerlehre bei der Firma Neudoerfler Office Systems entschieden, heute ist er im Qualitäts- und Umweltmanagement des Betriebs tätig. Berufsbegleitend hat Blecha in Oberösterreich studiert. Bereits die Berufsreifeprüfung (Matura) hat er an der an der HLW Wiener Neustadt berufsbegleitend abgelegt.

„Die Firma Neudoerfler Office Systems hat mich immer unterstützt“, so Blecha. Seit 13 Jahren ist er bei der Firma beschäftigt. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in dieser Firma liegt bei 15 Jahren. Für die Verbundenheit mit dem Unternehmen findet Blecha klare Worte: „‚Neudoerfler‘ ist ein Familienunternehmen, daher ist hier alles familiär, obwohl die Firma mit rund 300 Mitarbeitern relativ groß ist. Daher ist die Identifikation mit dem Unternehmen sehr groß. Leidenschaft und Loyalität zeichnen die Mitarbeiter aus.“

Arbeitsmarktlandesrat Christian Illedits bei seinem Besuch in der Firma Neudoerfler Office Systems

Maßnahmen seitens des Landes

Die Lehrlinge von heute sind die Facharbeiter von morgen. „Wir setzen alles daran, junge Menschen bestmöglich beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zu unterstützten. Die Burgenländische Landesregierung unterstützt daher Berufsorientierungsmaßnahmen. Außerdem hilft die überbetriebliche Lehrlingsausbildung den Lehrlingen, in die Ausbildung einzusteigen. Die Maßnahmen werden durch einen Wohnkostenzuschuss und die Förderung für Lehrlinge aus sozial schwachen Familien komplettiert“, sagt Illedits.

Neudoerfler Office Systems GmbH

Das Produktportfolio der Firma Neudoerfler reicht von Trennwänden bis hin zu Akustikelementen. Im Jahr 2019 wurden 54.000 Schränke, 42.000 Tische und 20.000 Rollcontainer produziert. Die Serienfertigung, die Einzelfertigung und die Manufaktur mit hohem Sonderanteil lassen keine Kundenwünsche offen und decken ein breites Angebot an Büromöbeln ab. Arbeitsmarktlandesrat Christian Illedits: „Für die Region ist das Unternehmen sehr wichtig, da viele Arbeitskräfte aus der Umgebung kommen. Auch, dass diese Firma so viele Lehrlinge ausbildet, macht die Firma zu einem Vorzeigeunternehmen im Burgenland.“ Die Firma Neudoerfler beschäftigt derzeit 16 Lehrlinge, vorwiegend Tischlerlehrlinge aus der Region.