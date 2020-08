Auch 2020 wird der Innovationspreis der Landwirtschaftskammer Burgenland vergeben. In diesem Jahr sind Ronald Preissegger und Martina Löffler mit ihrer Trüffel aus Pöttsching unter den Teilnehmern.

PÖTTSCHING. Bekannt ist das Paar über den Bezirk hinaus für seine legendäre Christbaumzucht. Vor zehn Jahren kam ihnen die Idee, einige der Äcker, die wegen des hohen Kalkgehalts für Nadelbäume ungeeignet waren, anderweitig zu nutzen.

"Anfangs wurden wir für unseren Plan belächelt", erzählt Ronny Preissegger. "Wir ließen uns aber nicht beirren. 2006 setzten wir die speziell mit den Burgunder-Trüffelsporen infizierten Laubbäume aus und warteten Jahr für Jahr auf das Ergebnis. Unsere Geduld wurde belohnt. Zehn Jahre später kam es zum ersten Trüffelfund."

Suchhündin Curly

Beim Betreten des Hofes wird jeder Besucher freundlich von der Hündin Curly empfangen. Die Lagotto Romagnolo Hündin, die seit 2010 ein Familienmitglied ist, wurde von Ronny Preissegger selbst zum Trüffelsuchhund ausgebildet. Die Überraschung und die Freude waren groß, als Curly im Sommer 2016 die erste Knolle in einer Tiefe von ca. 30 Zentimetern fand. Seither hat die fleißige Suchhündin schon zahlreiche Trüffelknollen aufgespürt. Einmal in der Woche begibt sich das Paar mit Curly auf die Suche. Die Monate Juli, August und September zählen zur Hauptsaison.

"Witterungsbedingt ist 2020 ein echt gutes Jahr für uns", berichtet Martina Löffler stolz. "Nach der anfänglichen Trockenheit im April und Mai haben uns die vielen Niederschläge, die sich mit den sonnigen Tagen die Waage hielten, eine reiche Ernte beschert."

Österreichische Naturpark Spezialitäten

Besonders stolz ist das Paar auch auf ihre Auszeichnung, die sie heuer durch den Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) erhalten hat. Die Burgunder Trüffel aus Pöttsching ist eine „Österreichische Naturpark Spezialität“. Durch die Art der Produktion wird zum Erhalt der Kulturlandschaft beigetragen. Die Artenvielfalt in der Region wird gefördert. Mittlerweile besteht das Team der Naturpark-Spezialitäten aus 17 verschiedenen Anbietern aus dem Bezirk Mattersburg.

Ab-Hof-Verkauf

Trüffeln aus Pöttsching können nach telefonischer Voranmeldung direkt am Hof erworben werden. Es gibt außerdem hausgemachte Trüffelbutter, Trüffel in Öl und Trüffel-Crème brûlée. Verkauft werden die Spezialitäten ebenso an die gehobene Gastronomie und an Betriebe in der Umgebung.

Jetzt voten! "Burgenland is(s)t innovativ" 2020

Im Zuge des Schwerpunkts „Innovation in der Landwirtschaft“ wird 2020 zum zweiten Mal der Innovationspreis der Burgenländischen Landwirtschaftskammer verliehen. Aus 30 vorgestellten Betrieben wird der Sieger gekürt. Bedingung für die Nominierung ist, dass die Umsetzungen einen Mehrwert für den Betrieb, für die Region und den Agrarsektor haben.

Das Onlinevoting findet von 18. August bis 27. September statt. Dieses Jahr zählt neben dem Online-Publikumsvoting auch die Expertenmeinung aus der Agrar- und Medienbranche.

Innovationspreis der Landwirtschaftskammer Burgenland

Hier gehts zur Abstimmung