Die Retter des Tierschutzvereins Katzfatz brauchen bei ihren Einsätzen oft Mut und starke Nerven. Seit geraumer Zeit ist die gemeinnützige Organisation auch im Bezirk Mattersburg aktiv, um Katzen aber auch anderen Tieren in Not zu helfen.



BEZIRK MATTERSBURG. Die Mattersburgerin Nicole Zerkhold investiert ihre Freizeit und viel Herzblut in die ehrenamtliche Tätigkeit für den TSV Katzfatz, der im Jahr 2017 von Kerstin König und einer Kollegin im Bezirk Bruck an der Leitha gegründet wurde und weit über die Bezirksgrenzen hinaus aktiv ist. Im Gespräch mit den Bezirksblättern Burgenland erzählt die Tierschützerin von Erfolgen, dem hoffen auf Beistand und dem Grund für ihren Einsatz.

Nicole Zerkhold ist im Bezirk Mattersburg für den TSV Katzfatz unterwegs und würde sich über Unterstützung freuen

Foto: TSV Katzfatz

35 Katzen bei Mülldeponie eingefangen

Ein besonderer Erfolg gelang der engagierten Tierschützerin bei einem Einsatz in Bad Sauerbrunn. "Bei der Mülldeponie konnte ich 35 Streunerkatzen sichern", ist die Mattersburgerin stolz. Die Tiere werden kastriert und – wenn sie für eine Vermittlung bereits zu verwildert sind – wieder an den Ort wo sie eingefangen wurden zurückgebracht. "Streuner die einfach nicht mehr an ein Leben als Haustier gewöhnt werden können betreue ich weiter. Das heißt ich versorge sie mit Futter und halte ihre Gesundheit bestmöglich im Auge", so Zerkhold.

Der bisher längste Einsatz dauerte für die Fängerin 14 Stunden in denen sie darauf gewartet hat, dass ihr eine Katze in die Falle geht. Am Ende konnten die Kitten mit ihrer Katzenmutter zusammengeführt werden, die ihre Jungen – dank dem ausdauernden Einsatz der Tierschützerin – in Sicherheit großziehen konnte.

In Bad Sauerbrunn konnten zahlreiche Tiere von der Tierschützerin gesichert werden

Foto: TSV Katzfatz

Auf Hilfe angewiesen

Nicole Zerkhold ist derzeit im Bezirk Mattersburg alleine im Einsatz für die Tiere. "Meine neunjährige Tochter unterstützt mich immer wieder tatkräftig. Trotzdem wäre es schön, wenn sich jemand finden würde der mich zum Beispiel beim Transport unterstützen kann, wenn mehrere Katzen gesichert werden können", so die Tierfreundin.

Dabei geht es unter anderem um den Transport zum oder vom Tierarzt, ins Tierheim oder zu einer Pflegestelle. "Eine Fanghilfe wäre natürlich auch großartig. Es gibt noch so viele Streuner im Bezirk denen geholfen werden soll", so Zerkhold.

"Leider stoßen wir zeitlich an unsere Grenzen, da wir das alles neben unseren Berufen, Kindern, eigenen Tieren und Pflegetieren machen", erklärt Katzfatz-Obfrau Kerstin König die sich auf weitere ehrenamtliche Vereinsmitglieder freut. Das Team arbeitet ehrenamtlich in der Freizeit – sämtliche Spenden die an den Verein gehen werden für die Tiere eingesetzt.

Katzfatz-Vereinsobfrau und Gründerin Kerstin König ist nach eigenen Angaben die Frau fürs Grobe

Foto: TSV Katzfatz

Unterstützung durch Tierärzte

Katzfatz arbeitet mit zahlreichen Tierärzten. Für Projekte im Burgenland sind es derzeit vor allem Dr. Herka aus Parndorf, Dr. Rumpler Bettina aus Marz, Dr. May Bettina aus Sommerein und Dr. Nathaniel Michael die mit dem Verein eng zusammenarbeiten .

"Ich bin froh, dass wir im Bezirk Mattersburg so tolle Unterstützung durch Dr. Bettina Rumpler haben. Ohne sie würde es nicht so funktionieren, wie es funktioniert", freut sich Zerkhold über die gute Zusammenarbeit mit der Tierärztin in Marz die den Verein auch außerhalb der Ordinationszeiten bestmöglich unterstützt und die gesicherten Streuner kastriert.

"Unbeschreiblich wenn man helfen kann"

Die Mattersburgerin Nicole Zerkhold ist seit 2019 für den TSV Katzfatz aktiv. Der Weg dorthin war lang. "Mir sind immer wieder die vielen Streunerkatzen mit ihren Kitten bei der Kirche aufgefallen und auch bei mir in der Wohnhausanlage sah ich immer wieder Kitten im Müllraum. Die sind dort rein um Futter zu suchen", erzählt die junge Frau die immer wieder versucht über verschiedene Stellen Hilfe für die Tiere zu organisieren.

"Zu Katzfatz und Kerstin kam ich dann durch Zufall. Der Verein hatte bei uns ein Kastrationsprojekt gestartet und Streuner gesichert", erzählt Zerkhold über den ersten Kontakt mit dem Tierschutzverein gegenüber den Bezirksblättern.

"Nicole war bei der Sicherung von Babykatzen dabei und schnell Feuer und Flamme für diese Tätigkeit. Sie ist eine, die sich in eine Aufgabe verbeist und das ist das Wichtige bei dieser Arbeit. Nicht locker lassen, bis die letzte Katze auf der Fangstelle gesichert ist. Das kann sich oft über Jahre hin ziehen", freut sich Vereinsobfrau König über die Katzfatz-Kollegin.

Die Katzfatz-Mitglieder zeigen bei ihren Einsätzen vollen Körpereinsatz, um die Tiere in Sicherheit zu bringen

Foto: TSV Katzfatz

Fokus auf Kastration und Betreuung

Der Schwerpunkt des Tierschutzverein Katzfatz liegt auf der Kastration von Streunerkatzen- und kater sowie die Betreuung danach. Sei es tierärztlich oder mit Futterstellen. Bei Notfällen kann man den Verein telefonisch unter 0676/5458068 erreichen. Bei sonstigen Meldungen oder Fragen kann man sich per Mail (tsvkatzfatz@gmx.at) mit Katzfatz in Verbindung setzen.

Auch bei der Sicherung entlaufener Haustiere bietet die gemeinnützige Organisation Unterstützung an, deckt schlechte Tierhaltung auf und arbeitet eng mit Behörden und Amtstierärzten zusammen.

Finanziert wird all das durch Spenden (Spendenkonto: TSV Katzfatz, Bank Austria AT46 1200 0100 2400 5729) oder Märkte die von Katzfatz veranstaltet oder besucht werden, um dort selbstgemachten Kuchen, Marmeladen, Liköre oder Schnüffelteppiche zu verkaufen.