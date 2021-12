Schweren Herzens geben die Alt-Pfadfinder aus Mattersburg, die Oidn Biffü, bekannt, dass das geplante Faschingsgschnas am 15. Jänner 2022 leider ausfallen muss.

MATTERSUBRG. "Es fällt uns nicht leicht aber bei der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie und den Experten-Prognosen für Jänner sehen wir uns gezwungen unser Gschnas abzusagen", so Obmann Herbert Resch.

Alternativveranstaltung in Planung

Das Faschingsgschnas hätte traditionell im Florianihof stattgefunden. Man freute sich bereits darauf wieder ausgefallene Kostüme zu präsentieren und gemeinsam zu feiern, zu lachen und zu tanzen.

"Über 30 Mal konnten wir schon gemeinsam feiern und jetzt müssen wir das absagen. Aber wer weiß was in drei Wochen ist. Gesundheit und Sicherheit gehen da einfach vor", so Resch der darauf verweist, dass die Gschnas-Organisation mit viel Aufwand verbunden ist und die Veranstaltung mit vielleicht nur 50 Gästen nicht umsetzbar ist.

"Wir überlegen uns gerade eine Alternative, wenn die Situation mit der Pandemie sich entspannt. Was genau verraten wir noch nicht aber wir werden nächstes Jahr sicher die Gelegenheit finden gemeinsam zu feiern", verrät der Oida Biffü-Obmann.

Hier gehts zu den Bildern des Gschnas im Jahr 2019:

Oide Biffü und junge Leut im Florianihof