Einen Ausflug der ganz besonderen Art machten die Schüler der ASO Mattersburg am vergangenen Montag.

STÖTTERA. Am 27. Juni besuchte die Nachmittagsbetreuung der Allgemeinen Sonderschule Mattersburg die Salzgrotte-Wulkatal in Stöttera. Die Familie Artner hat die Kinder eingeladen und herzlich empfangen.

Nach einer entspannten Sitzung in der Salzgrotte durften die Schülerinnen und Schüler auch die Alpakas kennenlernen.

Alles in allem war es ein sehr entspannender Nachmittag. Die Kinder fühlten sich sichtlich wohl in der ruhigen Atmosphäre und konnten die kleine Auszeit genießen.